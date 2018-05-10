В Домодедове более 40 тыс. человек почтили память павших земляков в День Победы

В подмосковном Домодедове более 40 тысяч жителей приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, они отдали дань уважения павшим землякам, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета. «В День Великой Победы в городском округе Домодедово было организовано 62 праздничных мероприятия, в которых приняли участие более 40 000 жителей. В ходе вечерней программы, которая прошла на главной городской площади, от всей молодежи городского округа Домодедово, как дань памяти и уважения, к Обелиску славы и к барельефам Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы были возложены цветы», — говорится в сообщении. В церемонии возложения принял участие глава горокруга Александр Двойных . Продолжилась программа праздничным концертом с участием местных творческих коллективов. А в 22:00 прогремели залпы фейерверка. Всего в период с 8 по 9 мая в Подмосковье прошло 381 праздничное мероприятие на 223 открытых площадках, 115 объектах и 71 площадке для запуска фейерверков.