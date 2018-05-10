Ещё
В Домодедове более 40 тыс. человек почтили память павших земляков в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Домодедове более 40 тыс. человек почтили память павших земляков в День Победы 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Домодедове более 40 тысяч жителей приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, они отдали дань уважения павшим землякам, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
«В День Великой Победы в городском округе Домодедово было организовано 62 праздничных мероприятия, в которых приняли участие более 40 000 жителей. В ходе вечерней программы, которая прошла на главной городской площади, от всей молодежи городского округа Домодедово, как дань памяти и уважения, к Обелиску славы и к барельефам Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы были возложены цветы», — говорится в сообщении.
В церемонии возложения принял участие глава горокруга Александр Двойных. Продолжилась программа праздничным концертом с участием местных творческих коллективов. А в 22:00 прогремели залпы фейерверка.
Всего в период с 8 по 9 мая в Подмосковье прошло 381 праздничное мероприятие на 223 открытых площадках, 115 объектах и 71 площадке для запуска фейерверков.
РИАМО: последние новости
Торжественный прием для ветеранской общественности отрасли культуры прошел в Москве Предстоящий чемпионат мира по футболу не привел к росту цен на жилье Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80495
«Зашел в класс и начал стрелять»40
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО146
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии151
Медведев предложил Дворковичу новую должность222
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение