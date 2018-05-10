Суд освободил бизнесмена, которого обвиняли в подготовке к двойному убийству

Новосибирске завершился суд над основателем группы компаний «Сибпромснаб» Алексеем Васильевым , которого обвиняли в покупке пистолета Макарова и намерении застрелить двух своих знакомых из-за разногласий в ведении бизнеса.

Сегодня, 10 мая, Советский районный суд Новосибирска признал 47-летнего предпринимателя виновным только в одном преступлении — незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), хотя изначально в перечне статей обвинения было ещё и «приготовление к убийству» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту НГС рассказал заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Александр Бабкин

Как следует из материалов дела, изначально Алексея Васильева обвиняли в том, что осенью 2016 года он задумал убить двух своих знакомых, с которыми у него возникли разногласия по поводу ведения бизнеса. Для этого, по данным обвинения, бизнесмен попросил своего охранника собрать информацию о личной жизни потенциальных жертв.

«В последующем обратился к нему же с просьбой организовать приобретение боевого огнестрельного оружия с целью убить этих же двух лиц, при этом уточнив, что убийство намерен совершить лично», — передал содержание уголовного дела Александр Бабкин.

В деле говорится о том, что охранник сообщил в полицию о намерениях Васильева, и дальнейшей ход событий уже контролировали оперативники. По версии обвинения, за оружие бизнесмен передал охраннику 80 тысяч рублей. Вечером 4 ноября 2016 года сотрудник охраны принёс пистолет Макарова, и предприниматель спрятал его на территории своего коттеджа в Первомайском районе. Через несколько часов к бизнесмену нагрянула полиция с обыском и нашла у него пистолет.

Сразу после задержания предпринимателя в Следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщали только об одном человеке, которого собирался застрелить обвиняемый. Как передавал тогда «8 канал. Новосибирск», жертвой должен был стать известный экс-чиновник Евгений Ваулин , который несколько лет назад занимал пост начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, а затем стал главой управления Минрегиона по Сибирскому федеральному округу.

Накануне оглашения приговора Александр Бабкин рассказывал корреспонденту НГС, что свою вину в предъявленном ему обвинении подсудимый не признал: он утверждает, что пистолет не покупал и убивать знакомых не собирался. Также Васильев высказал предположение, что уголовное дело в отношении него сфабриковано, а обвинения сфальсифицированы, пояснял заместитель прокурора.

По словам Александра Бабкина, он обвинение полностью поддержал и просил для подсудимого 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом.

Но в итоге Советский районный суд Новосибирска посчитал недоказанным то, что бизнесмен готовил убийство, и наказал подсудимого только за хранение пистолета.

За его приобретение и хранение судья назначила Алексею Васильеву срок 1 год и 6 месяцев.

«Наказание в виде лишения свободы реального, но его перезачли в счёт того времени, которое Васильев находился под домашним арестом во время уголовного разбирательства. И поэтому в зале суда он у нас уже освобождён», — добавил заместитель прокурора.

Приговор в законную силу ещё не вступил.