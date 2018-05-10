Ещё
Не сумевший доставить машину для осмотра водитель взыскал с Росгосстраха 93 000 руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не сумевший доставить машину для осмотра водитель взыскал с Росгосстраха 93 000 руб. 

Legal.Report 41 минуту назад
В Пермском крае суд взыскал более 90 000 руб. со страховой компании «Росгосстрах» в пользу ее клиента, который не смог после ДТП доставить автомобиль на осмотр.
В августе прошлого года автомобиль жителя города Кунгура пострадал в ДТП, произошедшем из-за несоблюдения безопасной дистанции между машинами. Транспорт был застрахован в ПАО СК «Росгосстрах». Владелец машины обратился к независимому оценщику, который установил, что стоимость ущерба, причиненного автомобилю, составляет 74 700 руб. Страховая компания для решения вопроса о выплатах потребовала предоставить транспортное средство на осмотр в Пермь, находящуюся на расстоянии около 90 км от Кунгура.
Хозяин машины подал в Кунгурский городской суд иск к компании «Росгосстрах», в котором потребовал возместить ему материальный ущерб в 74 700 руб. и другие расходы. На судебном заседании истец пояснил, что страховая компания не организовала осмотр транспортного средства, а представить автомобиль на осмотр в Перми не представлялось возможным, так как тот был технически неисправен.
Суд, рассмотрев дело, взыскал с компании «Росгосстрах» в пользу автовладельца страховое возмещение в 74 700 руб., 2000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг аварийного комиссара, 3000 руб. за оплату услуг эксперта, 2000 руб. за оплату юридических услуг и 12 000 руб. за оплату услуг представителя. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако Пермский краевой суд оставил его без изменений.
Legal.Report: последние новости
Экс-глава МВД осужден за аферу с Mercedes патриарха Суд обязал пускать на Мамаев курган семьи с детскими колясками На свободу вышел заключенный, отсидевший четыре десятка лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80496
«Зашел в класс и начал стрелять»42
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО146
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии151
Медведев предложил Дворковичу новую должность223
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение