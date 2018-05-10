Не сумевший доставить машину для осмотра водитель взыскал с Росгосстраха 93 000 руб.

В августе прошлого года автомобиль жителя города Кунгура пострадал в ДТП, произошедшем из-за несоблюдения безопасной дистанции между машинами. Транспорт был застрахован в ПАО СК «Росгосстрах». Владелец машины обратился к независимому оценщику, который установил, что стоимость ущерба, причиненного автомобилю, составляет 74 700 руб. Страховая компания для решения вопроса о выплатах потребовала предоставить транспортное средство на осмотр в Пермь , находящуюся на расстоянии около 90 км от Кунгура.

Хозяин машины подал в Кунгурский городской суд иск к компании «Росгосстрах», в котором потребовал возместить ему материальный ущерб в 74 700 руб. и другие расходы. На судебном заседании истец пояснил, что страховая компания не организовала осмотр транспортного средства, а представить автомобиль на осмотр в Перми не представлялось возможным, так как тот был технически неисправен.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с компании «Росгосстрах» в пользу автовладельца страховое возмещение в 74 700 руб., 2000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг аварийного комиссара, 3000 руб. за оплату услуг эксперта, 2000 руб. за оплату юридических услуг и 12 000 руб. за оплату услуг представителя. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако Пермский краевой суд оставил его без изменений.