Ковер для Медведева, диван для Миллера. Во сколько обходятся полеты випов

Самые дорогие чартерные рейсы и маршруты первых лиц государства — в исследовании Sobesednik.ru

Спецотряд по махинациям

20 апреля бизнес-джет Airbus A319–115CJ стоимостью 80 млн $ приземлился в аэропорту Мурманска . Согласно мониторингу полетов Flightradar24, самолет выполнял рейс из московского Внуково. Пассажиры за время полета могли успеть насладиться комфортным салоном: натуральной кожей, мрамором, шерстяными коврами ручной работы, двуспальной кроватью и душем.

Бортовой номер шикарного самолета — RA-73026 — закреплен за специальным летным отрядом «Россия», который обеспечивает персональную перевозку самых важных российских гослиц. Кто именно на нем летает, сведений нет. Зато известно, что именно 20 апреля премьер Дмитрий Медведев провел в Мурманске совещание по рыбопереработке.

Перед рейсом Москва — Мурманск этот борт, как выяснил «Собеседник», успел полетать по зарубежью. В апреле он приземлялся в аэропортах Pardubice ( Чехия ) и Toulouse ( Франция ). Вот только никаких официальных визитов в это время российские власти в Европу не наносили.

Специальный летный отряд «Россия» находится в подчинении Управделами президента и, помимо его самого, обслуживает генпрокурора, глав обеих палат парламента и других важных лиц. В конце прошлого года через сайт госзакупок отряд заказал на 2018 г. услугу по обеспечению воздушных перевозок — на 4,2 млрд руб. Всего, согласно плану, в этом году отряд планирует израсходовать на свои нужды 10 миллиардов. В эту сумму включается и ремонт самолетов.

Предыдущего руководителя «России» несколько месяцев назад осудили за махинации как раз на ремонте. Несмотря на многомиллионный ущерб, Ярослав Одинцев отделался условным сроком в 2 года. Всего фигурантами уголовного дела за коррупцию в спецотряде стали 11 человек, включая начальника отдела закупок и инженера.

Чартер для губернатора

У испытывающих бюджетные трудности регионов денег на покупку самолетов для своих руководителей, разумеется, нет. Но губернаторы находят способ не летать вместе со своими избирателями обычными рейсами: они берут самолеты в аренду. Из бюджета Красноярского края , по подсчетам «Собеседника», за последний год на перевозки руководителей субъекта чартерными рейсами было израсходовано почти 30 млн руб.

Не унывают и власти Республики Коми . Они заказывают себе воздушные перевозки непременно с обслуживанием в вип-залах аэропортов. Ну не с рядовыми же гражданами вместе в ожидании рейса маяться, в самом деле. Главе Коми Сергею Гапликову на привилегированное обслуживание и 10 миллионов не жалко.

Татарстана и Предпочитают чартеры также чиновники из Мордовии Тюмени . Летают в основном по стране: на совещания в другие регионы, встречи в Москве. И даже если летит делегация из нескольких человек, все равно арендуется отдельный самолет. Как для целой футбольной команды. Содержащиеся за счет бюджета спортивные клубы тоже, кстати, летают чартерами. Так, одна поездка ФК «Ростов» в Казань на матч с «Рубином» обошлась в 3,1 млн руб. Заказали для футболистов Sukhoi Superjet.

Вип-обеды

Члены федерального правительства, которым персональный джет не полагается, вынуждены передвигаться на общих основаниях. Зимой Минфин оплатил 58 млн руб. за «услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку». Подрядчиком выступило ЗАО «Альянс-Трэвел». Это агентство по подбору авиабилетов и бронированию гостиниц. Любопытно, что основная часть выручки фирмы формируется за счет выполнения госзаказов. Подобной схемы с использованием посредников при оплате полетов придерживаются и в Минприроды

Госкорпорация «Роскосмос» предпочитает заказывать для рабочих полетов чартеры. В том числе для регулярных инспекций строительства космодрома Восточный. Перелет Москва — Благовещенск и обратно чартером стоит 13 млн руб. Полет регулярными рейсами обошелся бы 15 менеджерам «Роскосмоса» примерно в 35 раз дешевле.

Некоторые заказчики чартеров стараются все же экономить. К примеру, завод им. Хруничева при полете на Байконур заказал для 30 своих сотрудников 25 порций питания эконом и только 5 — класса вип. Чтобы даже на обеде в одном чартере было сразу понятно, кто тут начальник.

ОАО «РЖД» летает за отдыхом: прошлым летом компания оплатила чартерные рейсы на Черноморское побережье. 31,5 млн руб. достались авиакомпании «ИрАэро». Недавно она попала в список самых непунктуальных: по данным Рос-авиации , допускает задержку каждого пятого рейса.

В воздушном парке «Газпрома» числится Falcon-900B французского производства. В прошлом году правительство грозилось пересадить глав гос-компаний на самолеты исключительно отечественного производства, но Алексей Миллер лишаться комфортабельного бизнес-джета не захотел. Еще бы, авиалайнер оборудован просторной кухней, двумя парами поворотных кресел со складывающимися столиками между ними, трехместным диваном, видеосистемой и баром. И стоит такой летательный аппарат около 40 млн $.

Не отстает, разумеется, и Игорь Сечин, который перед явкой в суд по делу Улюкаева жаловался, что проводит в самолете 650 часов в год. Авиаперевозками «Роснефти» занимается ее «дочка» — ООО «РН-Аэрокрафт». Руководителем фирмы, согласно базе ЕГРЮЛ, является Сергей Цой — бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова

В авиапарке «Роснефти» числится несколько бизнес-джетов стоимостью по несколько десятков миллионов долларов. Непосредственно полеты за последние три года обошлись «Роснефти», по подсчетам «Собеседника», более чем в 15 млрд руб. Всего же на господряде «РН-Аэрокрафт» заработал 42 млрд

Португалии, Лично Сечин предпочитает элитный лайнер Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000. Приобретали этот «летающий „Бентли“, как уже писал „Собеседник“, через офшорные схемы. За последнее время самолет главы „Роснефти“ был замечен в Швейцарии Китае , Германии и Австрии

Цена небесной машины — 55 млн $. Высоко летают госменеджеры над головами россиян.

Ну очень мягкая посадка

Отдельная статья расходов авиапутешествий — вип-встречи и проводы чиновников в аэропортах.

Компания АО „В. И. П. -интернешнл“ — одна из тех фирм, которые организуют командировочные поездки служителей народа так, чтобы работа казалась им отдыхом: встреча и проводы прямо у трапа, вип-зал, вип-бар и зал для банкетов, быстрая регистрация и выдача багажа, бесплатные газеты и персональный трансфер…

В прошлом году ставропольские власти заказали, например, такого удовольствия почти на миллион рублей. Чиновники из Перми — на 700 тысяч. Не слишком отстают Мурманск и Калининград . На 142 тысячи раскошелился мэр Москвы Сергей Собянин . Министерство по делам Северного Кавказа и „Рослес“ выложили еще 300 и 250 тысяч рэ соответственно. Даже аппарат Совета муниципального образования „Нижнекамский муниципальный район“ не пожалел на комфорт 268 тысяч. Красиво летать не запретишь.

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Материал вышел в издании „Собеседник“ №17-2018.