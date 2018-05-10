Правительство Севастополя в очередной раз обрушилось с критикой на Заксобрание

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 мая — РИА Новости Крым . Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев в ходе заседания правительства города раскритиковал работу Законодательного собрания. Как передает корреспондент РИА Новости Крым, поводом недовольства чиновника послужила публикация пресс-службы местного парламента, в которой правительство критиковали за срыв срока подачи законопроекта о бюджете на 2018 года и последующий период 2019 и 2020 годов.

В информации пресс-службы Заксобрания говорится о судебном разбирательстве по иску губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к спикеру местного парламента Екатерине Алтабаевой, которая не стала созывать внеочередное заседание Заксобрания по требованию главы города. Отмечается, что законопроект о бюджете на 2018-2020 годы с отдельными материалами к нему поступил на три недели позже установленного срока без обязательных заключений контрольно-счетной палаты Севастополя и министерства финансов РФ

"В чем же упрекает правительство Севастополя руководство Заксобрания? В том, что мы не внесли бюджет 1 ноября, а продолжали бороться за дополнительное финансирование", — отметил Пономарев.

По его словам, во время работы над бюджетом губернатор города убеждал Минфин и заместителя председателя правительства РФ , что Севастополю нужны дополнительные средства на развитие.

"Результатом стало правительственное поручение от 21 ноября 2017 года выделить городу дополнительно 3,8 млрд рублей. Это, напомню, почти 20% от общей расходной части бюджета города без учета ФЦП", — сказал он.

Пономарев подчеркнул, что Заксобрание никак не участвовало в бюджетном процессе. «Ни одной совместной встречи в Минфине, ни одного выбитого для нужд города рубля. Или, может, стоит напомнить, что единственное обращение председателя Заксобрания в министерство касалось не индексации зарплат учителей и врачей, не вопросов капитальных ремонтов больниц, школ, дорог, а собственных зарплат и зарплат двух сотен аппаратчиков», — подчеркнул он.

Также чиновник раскритиковал заявления депутатов о малом сроке для изучения законопроекта о бюджете.

"А, может, коллеги правы в своем пресс-релизе, заявляя, что это сверхнапряженный график — за месяц и четыре дня рассмотреть и принять бюджет. Может, действительно перетрудились. Нет. Ни в одном из субъектов Южного федерального округа бюджетный процесс не занял большего времени. Волгоградская область — 29 дней, Краснодарский край — 33 дня. Наши соседи из Республики Крым — 29 дней", — отметил он.

Пономарев заявил, что в этом году чиновники в срок обеспечат подготовку бюджетного процесса.

"Но это не гарантия, как показывает практика, своевременного рассмотрения законопроектов. Весь город больше года наблюдает, как Заксобрание манипулирует своими обязанностями. Например, закон о критериях инвестиционных проектов, столь нужный для оживления экономики города, уже более 4 месяцев находится в Заксобрании без движения", — заключил вице-губернатор.