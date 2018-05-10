«Как два му**ка могут портить жизнь». Экс-депутат обвинил Гофенберг в грязном пиаре

Глава «Спецавтобазы» Нафик Фомиев рассказал, что из-за клеветнической кампании пиарщиков ему приходится каждый день иметь дело с силовиками. Вторая сторона конфликта уверена, что вся история — фарс. Бывший депутат свердловского Заксобрания от КПРФ Нафик Фамиев на своей странице Facebook рассказал, что против него ведется клеветническая кампания. Началось это после того, как он в январе 2018 г. был назначен главой МУП «Спецавтобаза»:

Как два му… могут портить жизнь? Речь о Вале Гофенберг и Диме Фоминцеве… Эти писаки, во-первых, оклеветали меня ещё в феврале 2018 г. сообщением о том, что я лично «делю» какие-то полигоны ТБО в Алапаевске (во-первых, в этом городе я никогда не был, во— вторых, там нет ни одного полигона, пригодного для работы регоператора). Во-вторых, они обложили жалобами все возможные инстанции ( ГУВД , ОБЭП, ФСБ Прокуратуру ) сначала от себя лично, потом с использованием одного депутата Госдумы , затем от партии «Родина» и снова по кругу. Утверждают, что я утаил своё членство в садовом некоммерческом товариществе, а значит, возможно утаил землицу.

Дальше Нафик Фомиев рассказывает, что 7-8 лет назад вступал в СНТ в надежде получить садовый участок, однако земля не выделялась, счета СНТ не открывало, хозяйственную деятельность не вело, а директор СНТ несколько лет назад умер. Г-н Фомиев несколько раз обращался в ФНС , чтобы выйти из юридического лица. В итоге налоговая служба признала СНТ фактически прекратившим свою деятельность, но выйти из юрлица Нафик Фомиев без директора не может, а ФНС не спешит исключать компанию из ЕГРЮЛ:

«Писаки— клеветники» продолжают писать свои жалобы, а вся силовая система каждый день (не вру) занимается мной — коррупционером, запрашивая все новые и новые сведения и приглашая на бесконечные беседы…Вот так пара профессиональных клеветников — писак могут портить жизнь людям… Похоже, придётся мне тоже писать заявление на этих засранцев, хотя не хотелось с ними мараться…Неуважаемые Гофенберг и Фоминцев, либо вы отзываете все свои клеветнические «козули» из всех инстанций, либо я в понедельник иду писать на вас заявление..

Валентина Гофенберг и Дмитрий Фоминцев прокомментировали ситуацию прямо под постом г-на Фамиева:

Г-жа Гофенберг на данный момент является одним из руководителей сайта TochkaNews и зампредом отделения партии «Родина». Дмитрий Фоминцев является редактором сайта TochkaNews.

Напомним, что 26 апреля сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области , региональных управлений СКР и ФСБ РФ пришли с обыском на квартиру известной пиарщицы Валентины Гофенберг. Обыски, предположительно, проводились в рамках двух уголовных дел. По статье 128.1 УК РФ «Клевета либо распространение заведомо ложных сведений» и статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Предполагалось, что недостоверную информацию Гофенберг якобы распространяла через телеграм-канал «ОйВсё».