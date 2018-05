Худшие экономические прогнозы в истории

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Делать экономические прогнозы — занятие весьма сложное, а результаты зачастую непредсказуемы. Ведь если прогноз сбудется, то вы получите не только славу, но и деньги. А если не сбудется, то можете потерять все. За последние 50 лет было сделано множество прогнозов относительно того, как будут развиваться экономики разных стран. Некоторые прогнозы оправдались, но были и те, которые не оправдались. Ниже представляем список худших экономических прогнозов последнего времени.

Книга «Япония как номер один» была опубликована выпускником Гарвардского университета , ученым Эзрой Фогелем еще в 1979 году. В то время было популярно мнение о том, что экономика Японии в самом скором времени обгонит экономику США . Этого мнения придерживался и автор книги. Однако сегодня мы видим, что такой взгляд далек от реальности.

Ирвинг Фишер , один из величайших экономистов Америки, в октябре 1929 года заявил, что, по его мнению, акции достигли «перманентно высокой отметки». Менее чем через две недели акции резко упали и в течении следующих 25 лет не могли восстановиться до прежнего уровня.

В декабре 2007 года главный инвестиционный стратег Goldman Sachs Эбби Джозеф Коэн сделала заявление, подобное заявлению Фишера. Она заявила, что S&P 500 достигнет 1,675 к концу 2008 года, то есть рост составит 14%. В итоге он упал до менее 900.

В 2010 году миллиардер и предприниматель Ричард Брэнсон опубликовал предупреждение о том, что «в течении следующих пяти лет нас ждет новый кризис — нефтяной кризис», предполагая острую нехватку нефти и соответствующий рост цен. Через пять лет кризис действительно наступил, то совсем не тот, что предсказывал миллиардер. На рынке появился избыток нефти, а цены резко упали.

Авторы Джеймс Глассман Кевин Хэссетт в своей книге «Dow 36,000», написанной в 1999 году, прогнозировали, что индекс Dow Jones stock вырастет более чем втрое в течение следующих нескольких лет. Но даже сейчас, спустя 19 лет, индекс еще не достиг заветных 36,000.

Бывший глава ФРС Алан Гринспен в 2007 году в своей книге «Эпоха потрясений» ("The Age of Turbulence") предупреждал о том, что для того, чтобы контролировать инфляций в самом ближайшем будущем, миру может потребоваться увеличить процентные ставки до двузначных чисел. Однако с тех пор ставки близки к нулю.

Джозеф Кассано , который управлял подразделением финансовых продуктов в компании AIG, имел собственное представление о финансовом кризисе. В августе 2007 года Кассано заявил, что он не может допустить, чтобы AIG «потеряла хоть доллар в любой из этих сделок», имея в виду кредитные деривативы. В 2008 году компания AIG была вынуждена принять государственную помощь.

Профессор Рави Батра написал книгу «Великая депрессия 1990 года» ("The Great Depression of 1990"), предсказывая мировой кризис. В 1987 году эта книга стала главным бестселлером New York Times. Тем не менее, прогнозы, высказанные в книге, так и остались лишь прогнозами.