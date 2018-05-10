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В Севастополе чернобыльцы смогут получить бесплатные земельные участки
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В Севастополе чернобыльцы смогут получить бесплатные земельные участки 

РИА Новости Крым 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя разработало изменения в законодательство, которые позволят чернобыльцам бесплатно получать земельные участки в собственность. Соответствующий документ был одобрен на заседании правительства города в четверг.
"В связи с многочисленными обращениями подготовлен проект закона, где предлагается дополнить, что к тем, кто имеет право бесплатно получать земельные участки, относятся также лица, подвергшиеся радиации в следствие чернобыльской катастрофы", — отметил директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.
В настоящее время в закон Севастополя «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» значатся Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, жертвы политических репрессий, многодетные семьи.
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