В Новогиреево состоялась патриотическая акция «Бессмертный полк»

Районное шествие «Бессмертный полк» прошло в Новогиреево 7 мая. Торжественным маршем под звуки военного духового оркестра жители района Новогиреево пронесли портреты своих родных, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны.

Колонна участников акции проследовала от Новогиреевской улицы до сквера у Большого Перовского пруда. Там, у памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт с Кусковского химического завода, состоялся торжественный митинг.

В районном марше «Бессмертного полка» приняли участие глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв и его заместители, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, депутаты Совета депутатов МО Новогиреево, председатель Совета ветеранов района Новогиреево Иосиф Антонов, более восьмидесяти ветеранов войны и тружеников тыла, школьники и педагоги всех новогиреевских образовательных учреждений, жители района, а также, в качестве почётного гостя, заместитель префекта Восточного административного округа Ирина Кузнецова

Среди почетных гостей были и участники войны Мирон Манилов и Мансур Валиев, кавалер трех медалей «За отвагу». Оба ветерана, перешагнувшие возрастной рубеж в девяносто лет, находятся в хорошей форме и полны жизненной энергии.

«Поздравляю всех участников сегодняшнего митинга с великим праздником — Днём Победы. Недавно мы вернулись из поездки по Белоруссии , где проехали по местам боёв Великой Отечественной войны: побывали в партизанских землянках, в местах памяти, где сейчас стоят монументы Победы. Я передаю вам всем привет от братского белорусского народа, сражавшегося в годы войны плечом к плечу с советскими воинами», — сказала в своем выступлении на митинге заместитель префекта ВАО Ирина Кузнецова. —

Глава управы района Александр Хрулёв и глава МО Новогиреево Владимир Чикунов поблагодарили ветеранов за мирную жизнь и выразили надежду на то, что сегодняшнее поколение россиян будет достойно их великого подвига.

Депутат Совета депутатов Владимир Борисов отметил, что сегодня школьники ещё могут узнать о том, как всё это было, из первых уст, от участников войны, которых становится всё меньше и меньше. «Мы пронесём через поколения память о подвигах нашего великого народа», сказал Борисов.

«Мы высоко чтим стойкость и героизм нашего народа, — продолжила генеральный директор ООО «Лендлорд» (ТРЦ «ПеровоМолл») Екатерина Автаева. — Это поистине всенародный и самый искренний праздник в нашей стране. Он взывает к самым высоким нравственным чувствам».

Участники митинга почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Затем собравшиеся возложили цветы к подножию монумента. В память о героях, которых уже нет с нами, в небо взлетели сотни белых шаров.

После того, как торжественная часть митинга закончилась началась концертная программа. Концерт своим выступлением открыл самый юный артист — пятилетний Кирилл Коканов из дошкольного отделения № 4 образовательного комплекса № 2093 им. Героя России Анатолия Савельева . Кирилл проникновенно и очень трогательно прочёл стихотворение «Папин праздник».

В концерте выступили также студия танцев L.Dance под руководством Людмилы Дудкиной, танцевально-спортивный коллектив «Вдохновение» из школы № 1324, вокальный коллектив школьников образовательного комплекса № 1798 «Феникс», юные певцы из школы № 2072 и другие самодеятельные артисты.

На протяжении всего мероприятия в сквере работала бесплатная полевая кухня, проходили спортивные соревнования.

Организовали и провели праздник управа района, муниципальный округ Новогиреево, Центр досуга и спорта «Новогиреево» при поддержке Торгово-развлекательного центра «ПеровоМолл».