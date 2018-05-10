В Воронеже утвердили проект планировки коттеджного посёлка на землях бывшего совхоза 

На территории 22,85 га появятся 134 одноквартирных дома. Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории под коттеджный посёлок, который построят в Левобережном районе на землях бывшего совхоза «Зареченский» (улица Совхозная, 21). На участке площадью 22,85 га возведут 134 одноквартирных дома и здание общественного назначения. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города во вторник, 8 мая. Согласно документации, общая площадь жилья составит 26,8 тыс. кв. м., численность населения — 848 человек. Планируется, что на территории посёлка обустроят одну детскую и две спортивные площадки. Их общая площадь составит 2,17 тыс. кв. м. Кроме того, в посёлке разобьют центральную аллею, обустроят проезды и пешеходные дорожки, а прилегающую к реке Тавровка территорию озеленят. Правда, согласно документации, в границах планируемой территории расположен выявленный объект культурного наследия — «Курганная гора 1». В результате изысканий обнаружено три кургана: два — за пределами территории планируемого квартала, один — в пределах территории. В связи с этим перед началом строительных работ необходимо будет провести раскопки и изъять предметы, имеющие ценность. Согласно архитектурной концепции посёлка, ставится задача придать ему привлекательный и гармоничный облик. Дома должны будут быть высотой до 3 этажей, иметь скатную кровлю шоколадных и красных оттенков, а цветовое решение фасадов должно быть выполнено в бежево-шоколадных тонах. При этом материалы фасадов могут быть различными: штукатурка, камень натуральный или искусственный, облицовочный кирпич. Обеспечить поселок инфраструктурой должны будут сами жильцы. При покупке земельных участков они будут вступать в потребительский кооператив и платить взносы на строительство инженерных сетей и дорог. Работы на территории будущего котеджного посёлка начали в 2017 году. Тогда приступили к обустройству временных дорог и временного электроснабжения. В 2018-2019 годах там проведут постоянное электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. А уже в 2019 году приступят к строительству общественного здания, домов, асфальтированию дорог, устройству тротуаров, установке заборов, септиков, озеленению и благоустройству. Все работы завершат в 2021 году. Проект планировки территории разработали по заявлению предпринимателя Александра Середы. Ему же принадлежат два из пяти смежных земельных участков, на которых разместится посёлок. Генпланом Воронежа эта территория относится к зоне малоэтажного строительства. Дарья Крымова