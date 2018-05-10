Отец Загитовой: Алина продолжает работать с Тутберидзе, никаких изменений 

— Я слышал о Медведевой, но совершенно не думал о причинах этого шага. Это совсем не мое дело, поверьте. Да, Алина продолжает работать у Тутберидзе, все как всегда. Никаких изменений, — цитирует Ильназа Загитова "Реальное время".
Елена Чайковская: Медведева сделала огромную ошибку, уйдя от Тутберидзе
Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алина Загитова обыграла соотечественницу Евгению Медведеву в споре за золотую медаль.
После этого Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Она будет жить и тренироваться в Северной Америке.