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И.о. начальника управления по учёту и распределению жилой площади Пскова назначен Сергей Хмелёв
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И.о. начальника управления по учёту и распределению жилой площади Пскова назначен Сергей Хмелёв 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Исполняющим обязанности начальника управления по учёту и распределению жилой площади администрации Пскова назначен Сергей Хмелёв, соответствующие данные опубликованы на сайте администрации муниципалитета. Ранее Сергей Хмелёв занимал должности заместителя начальника юридического отдела комитета правового обеспечения и кадровой работы, заместителем председателя — начальником отдела нормативного обеспечения и судебной работы комитета правового обеспечения. В последнее время был замначальника управления по учёту и распределению жилой площади. Напомним, ранее «Псковская губерния» сообщила о том, что пост начальника управления по учёту и распределению жилой площади покинула Марина Мусаева. Причины её ухода неизвестны. Сергей Хмелёв (в центре) и депутат Сергей Колосов (слева). Фото: пресс-служба ОМСУ «город Псков»Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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