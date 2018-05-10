В подвале частного дома нашли тело тюменки 

В минувшую среду, 9 мая, в подвале одного из домов на улице Черепанова в Тюмени нашли тело женщины. В её смерти, по информации следственного комитета, криминала нет. В тот день она пришла в гости. Что случилось позже — сейчас устанавливают следователи.
— По факту смерти женщины 1977 года рождения проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин ее гибели, — рассказала 72.ru Анастасия Лепехина, пресс-секретарь ведомства.
Других подробностей инцидента правоохранительные органы не раскрывают, но, по словам очевидцев, на место происшествия выезжали и спасатели, которые доставали тело с помощью веревок.