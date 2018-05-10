Фабрика звёзд. Что останется детям от грандиозных событий на Урале

Удар гонга

На первом этаже расположился тренажёрный зал, оборудованный современным инвентарём. На втором — все необходимое для занятий боксом, кроссфитом и силовым экстримом. Третий и четвёртый этажи предусмотрены для различных видов единоборств: греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, зоны ММА, тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и грэпплинга. Всего в академии работают секции по 12 направлениям. Кроме того, предусмотрена и зона восстановительной медицины с кабинетом врача и массажиста, сауной и ванной со льдом.

Академия единоборств — не только тренировочная площадка для профессиональных спортсменов, но и школа. Здесь всем интересующимся единоборствами предоставят возможность взять уроки мастерства у лучших из лучших. «Сегодня у нас задействованы четыре этажа, где занимаются различными боевыми искусствами, а пятый и шестой этажи — площадки вместимостью до 400 человек для проведения различных турниров и мастер-классов», — рассказал генеральный директор Академии единоборств Евгений Звездников.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, открытие Академии единоборств в Екатеринбурге — вклад бизнеса в развитие большого спорта и популяризации физической культуры и, что главное — подготовки подрастающего поколения. «Наша основная задача — увлечь нашу молодёжь идеологией спорта и здорового образа жизни, научить верить в себя и уважать других, вдохновить ребят на созидательную деятельность, чтобы любые бои велись только на ринге и завершались звуком гонга», — отметил глава региона.

«Здорово, что академия открывается накануне большого праздника — Дня Победы. Это символично, потому что спорт всегда закалял бойцов, которые и сделали нашу победу», — во время церемонии открытия школы сказал легендарный уральский боксёр Конcтантин Цзю

Блеск большого футбола

Развитие единоборств на Урале не единственная цель региональных властей и бизнеса для продвижения темы спорта. Популяризация футбола на фоне игр чемпионата мира, которые состоятся в уральской столице в июне этого года, — удачное приложение сил. На прошедшем 3 мая наблюдательном совете Оргкомитета «Россия-2018» Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул важность наследия ЧМ в регионах, где пройдут матчи. «Мы об этом говорили с самого начала, ещё в период выставления заявки», — заявил глава государства.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, сейчас определены основные направления по использованию спортивных объектов после «мундиаля». В Екатеринбурге этот вопрос был решён ещё полгода назад. В частности, стадион «Калининец» отдадут футбольной школе «Урал» , стадион «Исеть» отойдёт спортшколам «Буревестник» и «Локомотив», где будут заниматься более 500 детей. Парк-стадион «Ермак» в режиме наследия будет передан детско-юношеской школе олимпийского резерва №18. Отреставрированный в 2015 году стадион «СКБ-Банк Арена», где футбольный клуб «Урал» проводил домашние матчи, перейдёт в структуру Уральской футбольной академии, в которой занимается 200 воспитанников. В её активах крытый манеж, стадион, три футбольных поля и гостиница.

Леонид Рапопорт. Главным «трофеем» для уральцев от ЧМ станет реконструированный стадион «Екатеринбург Арена», где на прошлой неделе последний тестовый матч в рамках Российской футбольной премьер-лиги, где футболисты «Урала» играли с пермским «Амкаром». «Последний тестовый матч — время проверки готовности „всего и вся“. Футбол — это самый массовый вид спорта, которым у нас занимается около 60 тысяч свердловчан. Матчи РФПЛ заканчиваются, а для нас всё только начинается», — заявил перед игрой министр физической культуры и спорта Свердловской области