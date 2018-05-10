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«Плохие парни 3» получили дату премьеры, спин-офф «Форсажа» перенесли
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«Плохие парни 3» получили дату премьеры, спин-офф «Форсажа» перенесли 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Сегодня стало известно, что премьера грядущего спин-оффа «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», сместилась на неделю — с 26 июля на 2 августа 2019 года. Теперь «старичкам» Джейсону Стэйтему и Дуэйну Джонсону предстоит конкурировать с молодняком в лице «Новых мутантов», которые выходят в прокат в тот же день.
Еще у нас есть отличные новости для поклонников экранного дуэта Уилла Смита и Мартина Лоуренса. Студия Sony объявила, что «Плохие парни 3» обзавелись датой премьеры — 17 января 2020 года.
Проект находится в разработке с 2009 года, сначала велись долгие переговоры с исполнителями главный ролей, затем режиссер Джо Карнахан отказался от съемок. Наконец все звезды сошлись, Адиль Эль Арби и Билал Фалла заняли вакантное режиссерское кресло и готовы приступить к работе уже в августе.
В третьей части албанский наемник выносит Майку и Маркусу смертный приговор, заставляя болтливых копов вновь объединить свои силы.
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