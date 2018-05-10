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Лев Лещенко прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
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Лев Лещенко прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко уверен, что решение об участии Юлии Самойловой в «Евровидении» в этом году справедливо, пишет Infox.ru.
По мнению артиста, публика оценит выступление Самойловой. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Nation News. Как отметил Лещенко, то, что именно Юлия Самойлова выступит на Евровидении в этом году, является абсолютно правильным решением.
Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. Россию представляет Юлия Самойлова с песней I Won’t Break. Над новым треком Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
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