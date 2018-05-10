Лев Лещенко прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»

По мнению артиста, публика оценит выступление Самойловой. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Nation News. Как отметил Лещенко, то, что именно Юлия Самойлова выступит на Евровидении в этом году, является абсолютно правильным решением.