«В Дзержинске сейчас проживает всего 120 участников Великой Отечественной войны и около двух тысяч тружеников тыла», — Виктор Нестеров

ДЗЕРЖИНСК«В Дзержинске сейчас проживает всего 120 участников Великой Отечественной войны и около двух тысяч тружеников тыла», — Виктор НестеровНакануне, 9 мая, в Дзержинске прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Я всегда с особым чувством встречаюсь с нашими ветеранами. И каждый раз поражаюсь их жизненной энергии, юмору, острому уму и новым идеям», — отметил глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров на открытии торжественного митинга на площади Героев.

По его словам, в Дзержинске в настоящее время осталось всего 120 участников Великой Отечественной войны и около двух тысяч тружеников тыла. «Нам дорог каждый человек, который помог победить в те страшные для нашей страны дни. Неважно, был ли он рядовым, сержантом или генералом, стоял сутками у станка или выращивал хлеб. Каждый из них ковал Победу», — добавил в заключение Виктор Нестеров.

Напомним, концерты, акции, встречи с ветеранами прошли сразу на нескольких площадках города: на площади Героев у Вечного Огня, на площади Дзержинского, площади Ленина, в городском парке, в парке «Радуга». В рамках торжеств по центральной улице города — проспекту Ленина — прошел Бессмертный полк, участие в котором приняли более 15 тысяч человек.

По данным организаторов, всего в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие свыше 23 тысяч дзержинцев.