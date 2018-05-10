История одной семьи. Как люди пережили Великую Отечественную войну?

Жительница Новосибирска Анастасия Михалькова не застала своего прадеда живым. Но с детства наслышана о том, что герой участвовал в двух войнах, о его справедливом характере.

Революция, коллективизация

Мирон Кондратьевич Медведев родился ещё в дореволюционной России , в 1894 году, в деревне Каргон Чарышского района Алтайского края . Там он прожил почти всю жизнь вместе с любимой женой. Свою Марину Лазаревну он ещё молодым юношей присмотрел в соседней деревне на вечёрках. А потом выкрал её — просто завернул в тулуп и увёз на коне.

«Мне рассказывали родные, что прабабушка Марина не испугалась такого сватовства, — вспоминает Анастасия Михалькова. — Она, как и многие девчонки округи, считала Мирона завидным женихом. Он был красивым и смелым, в меру балагуром, к тому же из крепкой дружной семьи. Сразу же после кражи родители сыграли молодожёнам свадьбу».

Молодые супруги отделились от родителей и построили дом, завели хозяйство, начали рождаться дети. В те времена в сёлах было нормально иметь много ребятишек — чем больше семья, тем больше рабочих рук. Вот и Медведевы очень быстро стали семьёй многодетной. У Мирона Кондратьевича и Марины Лазаревны родились 10 девочек и 4 мальчика. Правда, дожили до взрослого возраста только 9 из них. Тогда была очень высокая смертность в младенчестве, да и времена в стране были не самые лучшие.

В своей жизни дед Мирон столкнулся с немалыми трудностями. Мужики из дремучих деревень не хотели войн, они мечтали спокойно жить и трудиться на своей земле. Но во время Гражданской войны их мнения никто не спросил. Село периодически оккупировали то белые, то красные, поэтому сельским жителям приходилось воевать то за одних, то за других.

Затем в стране началась коллективизация. Тех, кто, по мнению малоимущих, много нажил добра своим трудом, стали раскулачивать. Мирон Медведев добровольно отдал коммунистам под сельсовет новый огромный дом, который строил своими руками. Большая семья переехала в старую избу значительно меньшего размера. Иначе их могли разлучить и сослать всех в разные уголки Сибири. А когда семья пережила и это, началась Великая Отечественная война.

Дед Мирон был уже немолодой, ему исполнилось 50 лет. Но отсиживаться в тылу, когда его сыновей одного за другим забирали на фронт, он не захотел. Ушёл воевать в 1941-м. В октябре 1943 года, когда прадед воевал в районе Великих Лук в составе 219 Красногвардейского Краснознамённого стрелкового полка 71 стрелковой дивизии, он был ранен. А позже получил медаль «за боевые заслуги».

Однако спустя месяц после ранения Мирон Медведев вновь оказался в строю. Видимо, из-за травмы его отправили служить в 508 полевой ветеринарный лазарет. На сайте «Память народа» соотечественники могут найти информацию о боевых подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны. Там хранится и описание боевых заслуг Мирона Медведева в полевом лазарете.

«Мой прадед рядовой Медведев в 508 полевом ветеринарном лазарете проявил себя исключительно честным, добросовестным, находчивым, инициативным и дисциплинированным бойцом Красной армии, — зачитывает отрывки из документа Анастасия. — Там он во время зимних и весенних наступательных операций за короткое время довёл до хорошей упитанности около 100 тяжелобольных и истощённых лошадей. Животные быстро шли на поправку и их возвращали в передовые части армии».

Война сильно подкосила здоровье фронтовика. В родном селе он устроился работать в колхоз на конную косилку, и однажды во время полевых работ лошади стёрли спины. Мирон Медведев сразу понял, что ему грозит тюрьма, ведь в то время лошади высоко ценились как рабочая и тягловая сила, с ними нужно было бережно обращаться. За травмированных лошадей деду пришлось отбыть 6 месяцев в заключении. После этого случая его здоровье ослабло, он часто болел и умер в 1959 году.

Боец в юбке

Не только глава семьи Медведевых и его сыновья воевали. Одна из дочерей Мирона Кондратьевича — Фаина — тайком убежала на фронт во время Великой Отечественной войны.

«Когда началась война, моей двоюродной бабушке Фаине Мироновне Медведевой было всего 16 лет, — рассказала Анастасия. — Чтобы её пустили на фронт, она добавила себе лишние годы. Её записали на ускоренные курсы по подготовке военных медсестёр. Девушка спасала раненых солдат в окопах, прошла всю войну. Родные рассказывали, что эти события оставили на женщине неизгладимый отпечаток — Фаина вернулась к мирной жизни с очень тяжёлым жёстким характером».

Война отобрала у Мирона Кондратьевича двоих сыновей. В 1943 году в сражении под Тулой погиб его старший сын Иван. Младший сын Егор мобилизовался на фронт в 1943 году, когда ему едва исполнилось 17 лет. Он служил в 56-й стрелковой дивизии. Это войсковое соединение участвовало во многих сражениях Великой Отечественной войны, например, в Ленинградской и Псковской областях.

«В сражении под Псковом мой двоюродный дедушка, Егор Медведев, получил награду, — продолжает Анастасия Михалькова. — С 11 по 15 июля 1944 года в Опочинском районе Калининской области (ныне Псковской) шло наступление. Во время контратаки противника под деревней Черногузова герой подпустил на близкое расстояние двух врагов с автоматами и уничтожил их».

В 1944 году его дивизия воевала на территории Латвии . Погиб Егор Медведев 14 сентября 1944 года в звании гвардии сержанта и командира пульрасчёта. Его похоронили в братской могиле в лесах на северо-западе от деревни Лыэкуми Мадонского уезда бывшей ЛАССР. На картах современной Латвии этой деревни уже не существует.

Младшая дочь Мирона Кондратьевича Зинаида Медведева встретила войну четырёхлетним ребёнком. Ей запомнились эти страшные годы постоянным чувством голода. Женщины и старики целыми днями трудились, а озорные ребятишки были предоставлены сами себе — носились босые и бритые налысо по округе. Летом они часто пробовали на вкус разные корешки и травы, чтобы хоть немного унять боль пустых желудков, и однажды чуть не отравились, наевшись белены. К счастью, взрослые вовремя спохватились и спасли ребят.

Когда все ужасы закончились и глава семьи вернулся с фронта, его любимица — Зиночка — долго плакала, она не могла узнать отца в худом усталом солдате.