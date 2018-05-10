Ваш подвиг не забудем никогда! Сотрудники «АиФ на Оби» поздравили ветеранов

Ранним утром погожего весеннего дня с парковки редакции « АиФ на Оби », неслышно урча мотором, выехал автомобиль Hover, украшенный логотипами газеты и известных новосибирских компаний.

В преддверии празднования Дня Победы журналисты отправились в автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда!», чтобы поздравить ветеранов, живущих в Новосибирской области

В дорогу!

Наш путь лежит в рабочий посёлок Колывань — одно из старейших и красивейших поселений НСО. Машину для автопробега нам и нашим партнёрам предоставил автоцентр «Калининский».

В экипаже, кроме журналистов «АиФ», известные новосибирские блогеры — Михаил Докукин и Елена Гавровская. Михаил Докукин — не просто блогер, но ещё фотограф, путешественник и руководитель PR-агентства. Мы удобно разместились в автомобиле, несмотря на его полную загрузку. Михаил время от времени тестирует различные автомобили и прочую технику. К нашей поездке Миша также имеет профессиональный интерес — испытать, как рамный внедорожник, вырвавшись из городских пробок, окажется в своей стихии на сельском бездорожье, преодолеет ямы и выбоины, слякоть, крутые подъёмы и глубокую колею.

Елена Гавровская тем временем рассказывает нам о Колывани. Она — известный в Новосибирске путешественник, знаток здешних достопримечательностей и редактор сайта про туризм.

В Колывани нас встречает подполковник в отставке, ветеран МВД , член президиума районного Совета ветеранов Геннадий Зацепин. Весь день он сопровождает участников автопробега, знакомит с ветеранами.

Тем временем мужская часть нашего коллектива выгружает из вместительного багажника пакеты с подарками от партнёров. Компания «Квантсервер» приготовила ветеранам набор полезных круп, кукурузные палочки «Никитка», выпечку к чаю. В увесистых пакетах с корпоративной символикой Сибирского Главного управления Центрального банка Российской Федерации — тушёнка, сгущёнка, кофе, чай и, конечно, «вкусняшки» в виде сладостей. Не менее солидные подарки приготовила компания «Лента» — сыр, зефир, в общем, много полезных и вкусных продуктов. Ветераны радовались: подаренных продуктов хватит надолго — и себе, и внуков побаловать. Внуки, по словам бабушек, особенно рады продукции шоколадной фабрики «Новосибирская» и натуральному мороженому «Купино». А суровыми сибирскими зимами пожилые люди будут добрым словом вспоминать компанию «Медтехника для дома», которая подарила им сапоги-грелки. От редакции «АиФ на Оби» ветеранам вручили «Детскую книгу войны». В ней журналисты «АиФ» собрали воспоминания детей войны со всей страны.

О чём не писали в газетах

Первой нас встречает Нина Червякова — стройная моложавая женщина. За чашкой чая и свежими конфетами от Новосибирской шоколадной фабрики, которыми Нина Ивановна сразу же угостила журналистов, она рассказывает о своём военном детстве. Маму Нина Ивановна не помнит — она умерла вскоре после родов. Отец и старший брат в первые дни войны ушли на фронт в составе Уральских дивизий. И оба пропали без вести. Малышку взяла к себе бабушка. Но и она в середине войны ушла в мир иной. Так Нина попала в Верхнепышминский детский дом.

Одно из самых пронзительных детских воспоминаний — голод. Самым тяжёлым был 47-й год. Колхозники отдали детскому дому последнюю картошку. Подёрнутые морозным инеем капустные листья, подобранные с земли за колхозным амбаром, считались лакомством. В детдомовскую столовую бежали наперегонки, чтобы успеть взять хлеб — иначе не достанется.

И всё равно Нина Ивановна вспоминает детство как самое счастливое время в жизни: «Мы, не имеющие кровного родства, жили одной большой дружной семьёй. Для меня коллектив — основа основ. Сейчас каждый сам по себе… »

С ней согласен ветеран Иван Анисимов . Он до сих пор регулярно провожает в армию местных призывников. В словах напутствия Иван Васильевич обязательно говорит о солдатском братстве: «Сам погибай, а товарища выручай». И о том, что сегодня молодые ребята ответственны за Родину так же, как и он тогда, в сороковые роковые.

Семнадцать Ивану Анисимову исполнилось в 44-м. Ранней весной повестки пришли ему и всем одногодкам. Анисимов, сын ушедшего на фронт председателя колхоза, к тому времени уже несколько лет фактически исполнял обязанности отца. Ему предложили остаться. Но парень сказал: «Нет. Я вместе со всеми поеду на фронт».

Эшелон с новобранцами был под Омском , когда пришла радостная весть о том, что советские войска взяли Берлин. Но повоевать безусым мальчишкам всё же пришлось. На востоке назревала заваруха с японцами. Формировался Забайкальский фронт. Официально считается, что советско-японская война закончилась в сентябре 1945 г. победой наших войск над Квантунской армией. Но на востоке долго было неспокойно. На этом невидимом фронте Иван Анисимов вёл незримый бой ещё 10 лет.

Владимир Сизиков тоже участвовал в неизвестной войне — в составе спецвойск МГБ уничтожал фашистских недобитков — бандеровцев на Украине . Говорит, там было страшнее, чем в открытом бою, — не знаешь, откуда прилетит пуля. Предатели прятались в схронах под землёй и стреляли в спину, исподтишка. Наблюдать то, что происходит на Украине сейчас, Владмиру Ефимовичу больно вдвойне. Провожая журналистов до ворот своего дома, на которых, по давней тимуровской традиции, алеет пятиконечная звезда, ветеран с трудом сдерживает скупую мужскую слезу.

Шумел сурово брянский лес Клавдии Власовой, когда началась война, было девять лет. До войны жили хорошо — в семье две коровы, огород. «От одной коровы молоко сдавали государству. А от другой мама надоит, заморозит, положит мешок на саночки, и я — девчонка 10 лет — иду пешком в город продавать», — вспоминает Клавдия Павловна. От Колывани до города, на минуточку, больше сорока километров. Предложить сегодняшним младшеклассникам преодолеть хотя бы четверть этой дистанции…

Ещё более суровые испытания выпали на долю Ольги Гривастовой. Девчонкой она партизанила на Брянщине . Несмотря на свои 93 года, Ольга Фёдоровна помнит те дни до мельчайших подробностей. В первый год войны ей было пятнадцать. Закончился учебный год. Школьники деревни Горожанка Брянской области были в предвкушении летних каникул. Но отдохнуть не получилось. Старшеклассников мобилизовали на рытьё окопов. А в августе в Брянской области уже начались бомбёжки.

«Первого октября 41-го мама получила разрешение на эвакуацию в Елец . Бабушка и дедушка, несмотря на опасность, решили остаться в деревне. Мы с мамой пришли на станцию, но эшелона не дождались. Нам сказали приходить завтра: мол, сегодня эшелон не приедет, так как немцы разбомбили мост. Через сутки мост починят — и вы уедете, — вспоминает Ольга Фёдоровна. — Но через два часа после этого в деревню вошли немецкие танки».

За околицей у местных был большой общий погреб — что-то вроде овощехранилища. Все в чём были побежали туда. Стрельба была такая, что голову не высунуть. Кто не спрятался — 49 односельчан — погибли в этом аду. «На третий день мама отважилась пойти в деревню за вещами», — продолжает Ольга Фёдоровна. Из всего имущества ей удалось спасти только одежду, увязанную в узлы для эвакуации. Во время другой такой вылазки фашисты убили дедушку.

Немцы расположились в деревенских домах, выкинув вещи хозяев на улицу, поставили своих лошадей в конюшни местных жителей, перерезали всех курей, целыми днями пили и играли на губных гармошках. В конце концов, видно, сам Бог решил наказать захватчиков. Во время грозы молния ударила в один из домов. Всё село сгорело. Осталась только церковь.

Поняв, что у них больше нет ни домов, ни имущества, «горожане» пошли в леса. Там скрывалось партизанское соединение Ковпака. Деревенских женщин взяли в хозчасть. Пятнадцатилетней Оле дали винтовку и определили в часовые. Днём она сторожила склады, а по ночам вместе с другими подростками обеспечивала выгрузку продовольствия с воздуха. В лесу был секретный аэродром. Ночью на нём зажигали костры. Прилетал самолёт У-2, на парашютах сбрасывал оружие, боеприпасы, еду и медикаменты. Как-то раз на парашюте спустилась медсестра. К утру костры гасили, а аэродром маскировали, втыкая в землю спиленные молодые ёлки.

Немцы особо зверствовали в 43-м, когда в войне наметился перелом. Леса бомбили так, что деревья на огромных площадях были как будто скошены. По ночам утюжили партизанские тропы трассирующими снарядами. Партизаны постоянно перемещались, чтобы не оказаться в ловушке. Так продолжалось почти всю войну. Только в 1946 году Оля вместе с другими одноклассниками окончила 10-й класс. Всю жизнь она проработала учителем географии.

«Пусть будут отзывчивы… »

Мы не можем уехать из Колывани, не возложив цветы к местному Монументу Славы. Семь тысяч колыванцев ушли на фронт в Великую Отечественную. Пять тысяч не вернулись. Их имена увековечены на пилонах Монумента. Многие целыми семьями — Архиповы (7 чел.), Алтуховы (5 чел.), Селиверстовы (8 чел.).

Сегодня все ветераны мечтают об одном — конечно, чтобы не было войны. А ещё, чтобы у молодёжи была работа и уверенность в завтрашнем дне. Владимир Сизиков рассказывает, что до перестройки в Колывани был зерноток, маслозавод, машинно-тракторная станция. Сейчас ничего нет. «Работать негде. А ведь если человек с молодости не привык работать, то потом его уже и не заставишь, — говорит Владимир Ефимович. — Надо деревни возрождать». Клавдия Власова вспоминает артели — пимокатную, сапожную. В деревне был табун лошадей, стадо коров.

Когда мы уже вернулись в Новосибирск, по электронной почте пришло письмо от заместителя председателя Совета ветеранов Нины Зацепиной: «Большое спасибо от ветеранов, они все просили передать благодарность за подарки и очень тёплые слова. Поражены, что молодые люди так умеют понимать значение их участия в ВОВ и сопереживать. Пусть ваши сердечки будут всегда отзывчивы на всё доброе, а значит, и деткам вашим это тепло будет передано… »

Из Колывани мы уезжаем поздно вечером, в последний раз оглядываясь на величественные купола и белые стены Александро-Невского Колыванского женского монастыря, стоящего на высоком берегу Чауса. Места здесь красивые…