Депутат Госдумы прокомментировала стрельбу в новосибирском колледже

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя прокомментировала нападение в колледже в Барабинске . Студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам, после чего покончил с собой. По мнению парламентария, молодежь нужно воспитывать, сообщил RT.

«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди, это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо. Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай. Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идет с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — поделилась своим мнением Вера Ганзя.

По словам депутата, она не останется в стороне от этой истории. Вера Ганзя в ближайшее время собирается отправиться в родной город, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии.