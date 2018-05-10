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Депутат Госдумы прокомментировала стрельбу в новосибирском колледже
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Депутат Госдумы прокомментировала стрельбу в новосибирском колледже 

360tv.ru 1 час назад
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя прокомментировала нападение в колледже в Барабинске. Студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам, после чего покончил с собой. По мнению парламентария, молодежь нужно воспитывать, сообщил RT.
«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди, это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо. Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай. Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идет с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — поделилась своим мнением Вера Ганзя.
По словам депутата, она не останется в стороне от этой истории. Вера Ганзя в ближайшее время собирается отправиться в родной город, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии.
Детский омбудсмен России Анна Кузнецова взяла под личный контроль происшествие со стрельбой в новосибирском колледже. Молодой человек, который устроил бойню в новосибирском колледже, вероятно, увлекался оружием, судя по его странице в социальной сети.
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