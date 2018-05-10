Более десяти тысяч жителей Подмосковья прикрепились к поликлиникам онлайн

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Процесс прикрепления длится один рабочий день после подачи заявления.

За период с марта 2018 года свыше 10,3 тысячи человек прикрепились к поликлиникам Московской области на региональном портале государственных услуг. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Она отметила, что электронное прикрепление к медицинским учреждениям на портале госуслуг стало удобнее. Для того, чтобы закрепиться за той или иной поликлиникой, не нужно предъявлять сканы документов. Процесс прикрепления длится один рабочий день после того, как человек подал заявление.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Марков сообщил, что жители области могут записаться на прием к врачу и вызвать специалиста на дом в режиме в онлайн.

По словам Маркова, эти услуги пользуются популярностью у населения, потому что они позволяют не посещать поликлинику лично, что экономит время.