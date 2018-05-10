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Стали известны самые высокооплачиваемые роли этого года
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Стали известны самые высокооплачиваемые роли этого года 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Издание Variety обнародовало список гонораров голливудских актеров за их последние роли. Как оказалось, самый крупный гонорар этого года в размере 25-ти миллионов долларов получил Дэниел Крейг за очередную роль Джеймса Бонда. На втором месте расположился Дуэйн Джонсон с гонораром в 22 миллиона долларов, а третью строчку в списке занял Вин Дизель. Его гонорар составил 20 миллионов долларов.
Далее идет Энн Хэтэуэй, которая получит 15 миллионов долларов за роль в предстоящем фильме «Барби», премьера которого состоится в 2020 году, а завершает пятерку лидеров Дженнифер Лоуренс также с гонораром в размере 15 миллионов долларов за «Красного воробья».
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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