Стали известны самые высокооплачиваемые роли этого года 

Издание Variety обнародовало список гонораров голливудских актеров за их последние роли. Как оказалось, самый крупный гонорар этого года в размере 25-ти миллионов долларов получил Дэниел Крейг за очередную роль Джеймса Бонда. На втором месте расположился Дуэйн Джонсон с гонораром в 22 миллиона долларов, а третью строчку в списке занял Вин Дизель. Его гонорар составил 20 миллионов долларов.
Далее идет Энн Хэтэуэй, которая получит 15 миллионов долларов за роль в предстоящем фильме «Барби», премьера которого состоится в 2020 году, а завершает пятерку лидеров Дженнифер Лоуренс также с гонораром в размере 15 миллионов долларов за «Красного воробья».
С полным списком можно ознакомиться здесь.