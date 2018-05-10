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В России возник дефицит на автомобили Ravon
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В России возник дефицит на автомобили Ravon 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В компании назвали несколько факторов, повлиявших на наличие новых машин у российских продавцов. Во-первых, это изменение курсов национальных валют России и Узбекистана и повышение ставок утилизационного сбора. Во-вторых, Ravon меняет свою бизнес-модель, проводит ребрендинг и обновляет продуктовую линейку.
"Возобновление поставок автомобилей в Россию в полном объеме планируется до конца мая 2018 года", — заявил представитель Ravon "Российской газете". Пока же дилеры предупреждают клиентов об отложенных сроках поставки и возможных изменениях итоговой цены.
Источник, знакомый ситуацией, назвал и другую возможную причину дефицита автомобилей. По его словам, проблемы с поставками связаны со сменой руководства на заводе Ravon в Узбекистане. Он полагает, что в компании хотят увеличить стоимость машин, экспортируемых в Россию, до уровня тех, которые продаются на местном рынке. «Таким образом, автомобили, которые приедут в Россию, должны подорожать примерно на 200 тысяч рублей. Или они просто не приедут», — пояснил собеседник издания.
Примечательно, что информации о смене руководства нет. С 2016 года GM Uzbekistan, который выпускает автомобили Ravon, возглавляет вр.и.о. гендиректора Рустам Ражабов, а председателем правления соучредителя этого СП — госкомпании «Узавтосаноат», — является Умиджан Салимов. Он занимает эту должность с 2017 года.
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