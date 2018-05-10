Кредит Европа Банк проводит акцию по «Карте Ferrari»

Кредит Европа Банк проводит акцию по продукту «Карта Ferrari», в рамках которой держатели выпущенных банком расчетных карт с разрешенным овердрафтом могут выиграть одну из пяти поездок на двоих в Италию — в родной город Ferrari Маранелло, а также получить возврат части потраченных средств на счет карты.

Участвовать в акции могут как действующие клиенты банка, так и те, кто оформит «Карту Ferrari» в период проведения акции.

Шанс выиграть одну из поездок дает любая покупка на сумму от 1,2 тыс. рублей, уточняют в компании.

Продуктовый виджет

Кроме того, в рамках акции действует дополнительный cash back. Его сумма зависит от общей стоимости покупок, оплаченных «Картой Ferrari» в период с 25 апреля по 30 июня 2018 года. Так, для получения возврата по акции в размере 1,5 тыс. рублей нужно сделать покупок на 30—60 тыс. рублей, а за покупки более чем на 60 тыс. рублей клиент получит назад в совокупности 3 тыс. рублей. Учитываются все покупки; исключения прописаны в правилах и включают операции в категории лотерей, казино и т. п.

Наряду с акционным cash back по карте продолжает действовать постоянная программа: клиенты ежемесячно получают возврат на счет до 5% от суммы покупок на любой АЗС и 1% от суммы остальных покупок, оплаченных «Картой Ferrari», в том числе в интернет-магазинах.