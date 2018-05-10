В регионе разрабатывают программу сохранения и восстановления плодородия почвы

Приглашенный эксперт — молдавский профессор Борис Боинчан предложил активнее использовать в севообороте многолетние бобовые травы и органику. Субсидирование этих направлений будет заложено в новой госпрограмме поддержки сельхозпроизводителей, которая сейчас готовится к принятию в Самарской области

Как отметил замминистра — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов , тема совещания в условиях изменяющегося климата очень актуальна.

"В последнее время аграрии региона неплохо научились работать по технологии, получать хороший урожай. Некоторые районы получают по 30 центнеров с гектара, некоторые хозяйства с хорошей агротехникой — по 50 центнеров. Однако при этом по-прежнему в регионе остаются хозяйства, которые при тех же погодных условиях получают по 5-7 центнеров с гектара. Такая ситуация, конечно, совершенно неприемлема", — подчеркнул он.

Заслуженный деятель науки РФ , профессор Василий Васин рассказал собравшимся, что за последние десятилетия климат региона существенно изменился.

"Температура зимних месяцев повысилась в среднем на 3 градуса. На зиму приходится подавляющее число осадков, лето становится все жарче и суше, по климату мы сейчас соответствуем верхней границе Ставропольского края и уже легко сеем кубанские пшеницы. Изменение климата требует изменения технологии, но для этого необходимо перестроить мышление", — отметил он.

Новаторский подход к ведению сельского хозяйства предложил эксперт из Молдавии — профессор Борис Боинчан. Он обратил внимание собравшихся на то, что за 100 лет активной вспашки земли и покоса трав почва потеряла половину своего углеродного состава. Причиной активного истощения почвы стала «зеленая революция» и интенсификация сельского хозяйства, активное использование сельхозтехники и акцент на высокоурожайные сорта.

"Обращая внимание на урожайность, мы забыли про состояние земли. Несмотря на использование высокопродуктивных сортов, общемировой тенденцией сегодня становится снижение урожайности из-за истощения состава почвы. Использование только минеральных удобрений не дает желаемый эффект", — подчеркнул эксперт.

Борис Боинчан отметил, что согласно последним исследованиям доля почвенного плодородия в формировании урожайности составляет от 69 до 75%.

"Устойчивое земледелие невозможно без использования многолетних трав и органики. Бобовые культуры обогащают почву и азотом, и органикой, а севооборот с многолетними травами позволяет наиболее эффективно накапливать влагу", — пояснил он.

Субсидирование этих направлений будет заложено в новой госпрограмме поддержки сельхозпроизводителей, которая сейчас готовится к принятию в Самарской области. Как рассказал Сергей Ершов, новая программа подразумевает целый комплекс мер.

"Там, где есть животноводство, будет увеличено количество вносимой органики за счет навоза, там, где животноводства пока нет, будем субсидировать посев и заделку седеральных культур. Субсидироваться будут также агрохимические обследования с последующим выполнением плана применения удобрений и техника, которая будет приобретаться для внесения и заделывания органических удобрений", — пояснил он. Сергей Ершов отметил, что госпрограмма будет принята уже в этом году.