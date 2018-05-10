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Книгу автора «Чернильного сердца» превратят в мультфильм
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Книгу автора «Чернильного сердца» превратят в мультфильм 

Tlum.ru 25 минут назад
Фото: Tlum.ru
Книгу известной немецкой писательницы Корнелии Функе «Повелитель драконов» собираются экранизировать. Это будет уже шестая лента, основанная на произведениях этого автора, самая известная из которых картина 2007-го года «Чернильное сердце».
Мультфильм расскажет о молодом серебряном драконе, который в компании горного духа и мальчика-сироты пытается найти новый дом для драконов. Ведь когда-то эти гордые существа жили повсюду, но потом люди загнали всех драконов в пещеры. Говорят, что в самых высоких горах есть тайное убежище — Подол Неба, и герои отправляются на его поиски.
Сценарий мультфильма написал Джон Смит («Гномео и Джульетта»), а в озвучке поучаствует Фелисити Джонс и Патрик Стюарт. «Повелитель драконов» должен выйти в мировой прокат 1 июля 2019-го года.
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