Власти Севастополя выделили 1 млн руб. родным погибшего при крушении Ан-26 в Сирии офицера

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 мая. / ТАСС /. Правительство Севастополя выделило 1 млн рублей семье военнослужащего, погибшего в Сирии при крушении транспортного самолета Ан-26 6 марта этого года. Решение приняли на заседании правительства города в четверг.

"В числе погибших при катастрофе Ан-26 был капитан первого ранга Сачук Александр Николаевич, он сам не в Севастополе служил, но здесь проживают его мама и сын. У нас есть обращение министра труда и соцзащиты РФ Максима Анатольевича Топилина в адрес губернатора, чтобы рассмотреть возможность поддержки семьи. В числе мер такой поддержки, помимо того, что делает государство для этой семьи, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда 1 млн рублей", — пояснил ТАСС директор департамента соцзащиты Севастополя Станислав Борисенко

Ранее сообщалось, что 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26 ВКС России. В результате погибли 39 военнослужащих — шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники.