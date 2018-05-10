Ещё
Власти Севастополя выделили 1 млн руб. родным погибшего при крушении Ан-26 в Сирии офицера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Севастополя выделили 1 млн руб. родным погибшего при крушении Ан-26 в Сирии офицера 

ТАСС 30 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя выделило 1 млн рублей семье военнослужащего, погибшего в Сирии при крушении транспортного самолета Ан-26 6 марта этого года. Решение приняли на заседании правительства города в четверг.
"В числе погибших при катастрофе Ан-26 был капитан первого ранга Сачук Александр Николаевич, он сам не в Севастополе служил, но здесь проживают его мама и сын. У нас есть обращение министра труда и соцзащиты РФ Максима Анатольевича Топилина в адрес губернатора, чтобы рассмотреть возможность поддержки семьи. В числе мер такой поддержки, помимо того, что делает государство для этой семьи, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда 1 млн рублей", — пояснил ТАСС директор департамента соцзащиты Севастополя Станислав Борисенко.
Ранее сообщалось, что 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26 ВКС России. В результате погибли 39 военнослужащих — шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники.
ТАСС: последние новости
Казахстанского бизнесмена Ертаева задержали в России по подозрению в крупном мошенничестве Relex открывает офис в России и планирует развитие на рынках Азии Роспотребнадзор привлекли к рассмотрению иска жителей Волоколамска о закрытии "Ядрово"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80195
Медведев предложил Дворковичу новую должность95
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1213
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение