Пашинян представил правительству новых вице-премьеров

«Нам предстоит важная работа, и мы должны оправдать надежды граждан Армении. Мы не должны забывать о том, что находимся здесь по решению народа, и отсюда должны уйти опять же по его решению. Люди должны почувствовать, что именно они являются самым важным источником принятия решений», — подчеркнул Пашинян.

В Армении также появился новый министр иностранных дел. Им стал постоянный представитель страны в ООН Зограб Мнацаканян. На посту главы МИД он сменил Эдварда Налбандяна , который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2008 года.

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