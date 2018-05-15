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Пашинян представил правительству новых вице-премьеров
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Пашинян представил правительству новых вице-премьеров 

Мир24 15 мая 2018
Фото: Карельские вести
В кабинете министров Армении произведены новые назначения. Премьер Никол Пашинян представил аппарату Правительства первого вице-премьера Арарата Мирзояна, вице-премьеров Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна, сообщает «МИР 24».
«Нам предстоит важная работа, и мы должны оправдать надежды граждан Армении. Мы не должны забывать о том, что находимся здесь по решению народа, и отсюда должны уйти опять же по его решению. Люди должны почувствовать, что именно они являются самым важным источником принятия решений», — подчеркнул Пашинян.
В Армении также появился новый министр иностранных дел. Им стал постоянный представитель страны в ООН Зограб Мнацаканян. На посту главы МИД он сменил Эдварда Налбандяна, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2008 года.
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