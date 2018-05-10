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Канны-2018: самые яркие бриллианты и гости кинофестиваля
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Канны-2018: самые яркие бриллианты и гости кинофестиваля 

Forbes.ru 30 минут назад
8 мая показом картины «Все знают» открылся 71-й Каннский международный кинофестиваль. Фильмы-участники основного конкурса, жюри которого в этом году возглавляет Кейт Бланшетт, будут бороться за «Золотую пальмовую ветвь», созданную ювелирно-часовым домом Chopard.
Кстати, «Золотая пальмовая ветвь» дизайна Chopard отмечает в этом году 20-летие: новый облик главного приза Каннского кинофестиваля сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле представила в 1998 году. А в 2018-м Chopard взялся за дизайн всех призов фестиваля.
Кроме того, Каннский кинофестиваль стал главной площадкой для презентации коллекции высокого ювелирного искусства Chopard Red Carpet. Ежегодно количество изделий в коллекции увеличивается вслед за возрастом кинофестиваля. В этом году на лестнице Дворца фестивалей киноактрисы продемонстрируют 71 украшение из коллекции Chopard Red Carpet.
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