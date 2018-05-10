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ЦИК постановил ежегодно обновлять состав совета председателей избиркомов в регионах не менее чем на 50%
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ЦИК постановил ежегодно обновлять состав совета председателей избиркомов в регионах не менее чем на 50% 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление, согласно которому персональный состав Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ должен обновляться не менее чем наполовину. Такое решение было принято в в ходе заседания ЦИК России.
«Персональный состав Совета утверждается сроком на один год. При формировании и утверждении каждого последующего персонального состава Совета он подлежит обновлению, как правило, не менее чем на 50%. При этом член Совета не может исполнять свои полномочия более двух сроков подряд. Полномочия всего персонального состава Совета либо отдельных членов Совета могут быть прекращены досрочно», — говорится в тексте постановления.
Согласно положению о Совете председателей избирательных комиссий субъектов РФ от 28 декабря 2016 г., основной задачей Совета является, в частности, изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам подготовки и проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдума РФ, референдумов субъектов России и местных референдумов.
Уточняется также, что в состав Совета входят председатель ЦИК РФ, замредседателя ЦИК РФ, секретарь ЦИК РФ и председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
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