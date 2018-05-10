ЦИК постановил ежегодно обновлять состав совета председателей избиркомов в регионах не менее чем на 50%

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК РФ приняла постановление, согласно которому персональный состав Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ должен обновляться не менее чем наполовину. Такое решение было принято в в ходе заседания ЦИК России.

«Персональный состав Совета утверждается сроком на один год. При формировании и утверждении каждого последующего персонального состава Совета он подлежит обновлению, как правило, не менее чем на 50%. При этом член Совета не может исполнять свои полномочия более двух сроков подряд. Полномочия всего персонального состава Совета либо отдельных членов Совета могут быть прекращены досрочно», — говорится в тексте постановления.

Согласно положению о Совете председателей избирательных комиссий субъектов РФ от 28 декабря 2016 г., основной задачей Совета является, в частности, изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам подготовки и проведения выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдума РФ, референдумов субъектов России и местных референдумов.

Уточняется также, что в состав Совета входят председатель ЦИК РФ, замредседателя ЦИК РФ, секретарь ЦИК РФ и председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.