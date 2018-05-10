В Москве пройдет встреча с детским психологом Екатериной Мурашовой 

Встреча-лекция состоится 17 мая в семейном центре «Рождество».
Лекция-беседа пройдет в неформальной обстановке. Количество мест ограничено: не больше 30 человек.
Екатерина Мурашова — психолог со стажем работы более 30 лет, специализируется на детской, подростковой и семейной психологии. Член Союза писателей, автор более 15 книг для подростков и родителей, в том числе «Класс коррекции», «Любить или воспитывать», «Все мы родом из детства».
Когда:17 мая 2018 года, 18:00.
Записаться и приобрести билеты на встречу можно на сайте семейного центра.
Фото предоставлено центром «Рождество»