Эксперты оценили, как изменится Минздрав после обновления правительства

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Перед министром здравоохранения РФ стоят новые задачи по улучшению всей системы, поэтому после назначения нового правительства ведомство может ждать незначительный пересмотр структуры и пересмотр состава, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Медведев предложил назначить Ольгу Голодец вице-премьером, курирующим вопросы культуры и спорта. В предыдущем составе правительства она занималась социальным блоком и культурой и сыграла важную роль в запуске программ по строительству и модернизации детских садов, созданию сети перинатальных центров и устройству сирот в семьи.

В понедельник вышел указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

НОВЫЙ АКЦЕНТ В РАБОТЕ

"Конечно, министерству необходимо развиваться. Сделано очень много за последние годы для развития системы здравоохранения, но… мы должны обратить внимание на очень важный акцент: он (должен быть) не на системе развития здравоохранения, а именно на развитии вопросов здоровья человека. Этот акцент, к сожалению, у нас в России пока не в полной мере реализуется. Как раз-таки следующий этап тех вопросов, которые решают коллеги, мог бы быть сконцентрирован именно на этом", — отметил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков

Он отметил, что акцент на развитии здоровья человека предполагает значительно более глубокое межведомственное взаимодействие с целью достижения результата.

"Это новые подходы, новые приоритеты, которые, конечно, в большой и сложной системе здравоохранения тяжело принимать, воспринимать. Наверное, в структуре возможны определенные изменения, наверное, в приоритетах с точки зрения работы тоже будут изменения. По тому, что мы видели в послании (президента РФ Владимира ) Путина, расставлены четкие акценты, связанные и со здоровьем, и с вопросами в части экологии, которые все между собой взаимосвязаны", — отметил эксперт.

По его словам, ставка, с учетом всех экономических и политических сложностей, должна делаться на человека. А это значит, что должны не только создаваться предприятия и новые рабочие места, но должно и уделяться внимание вопросам здоровья, потому что «когда человек физически и морально здоров, он имеет возможность реализовать свой потенциал». Конечно, министерство здравоохранения является одной из ключевых звеньев для решения этой задачи", — сказал он.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Фарит Кадыров. Структурные изменения в Минздраве произойдут, но вряд ли они будут значительными, считает сотрудник кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

"Она (структура — ред.) наверняка будет меняться, потому что появляются новые серьезные задачи: онкология, серьезный вопрос, связанный с телемедициной, бережливой поликлиникой, демографические процессы и так далее. Поэтому, наверное, какие-то структурные изменения будут происходить, но я не думаю, что они будут фундаментальными. Это некие рабочие моменты. Другое дело, что когда… (происходит) переназначение министра, как правило, тогда и происходят некие структурные преобразования. Кардинального ничего я бы не стал ждать", — сказал Кадыров.

По его словам, действующий министр и министерство в целом хорошо себя проявило.

НОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Для выполнения новых задач потребуются новые руководители, которые будут владеть новыми подходами и методиками для достижения установленных результатов, считает Калмыков.

"Специалисты, которые имеют значительный опыт управления, в том числе и в негосударственном секторе, потому что за последние годы негосударственный медицинский сектор в России накопил серьезнейший опыт, который далеко еще не везде еще применяются в бюджетной сфере. Здесь могут появиться новые фигуры, если министерство будет бороться за хороших топ-менеджеров, которые могут выстраивать эффективную работу, сделать клиентоориентированный подход в некоторых случаях", — отметил эксперт.

По мнению Калмыкова, в госструктурах не всегда понимают, как это правильно сделать, но сотрудники компаний, которые борются за клиентов и обеспечивают определённый уровень сервиса, думают иначе.

"И здесь, конечно, возможен приход и топ-менеджеров и от коммерческого сектора, и приглашение специалистов, которые имеют компетенции для реализации задач по цифровой экономике, потому что за один день этому не научиться… Поэтому возможно изменение соответствующих кадров", — добавил Калмыков.

НОВЫЙ МИНИСТР

По мнению эксперта, для исполнения задач по повышению эффективности министерства должна будет серьезно обновляться команда, но ее состав зависит от того, кто займет пост министра.

Говоря о том, сможет ли сохранить свой пост Вероника Скворцова , занимающая пост министра здравоохранения с 2012 года, Калмыков отметил, что это будет зависеть от организации работы в ведомстве.

"Сейчас именно сверхконкретных, глобальных ошибок именно в коротком периоде она не допускала, с одной стороны. С другой стороны, стоит вопрос о вызовах дальнейшего периода, и на них нужно ответить. На них может ответить как имеющийся министр, возможно, обновляя частично свою команду, усиливая ее, так возможно и изменения позиции, реализация тех же самых задач уже новой фигурой. Здесь вопрос, какое предложение будет сформировано… министр формирует свою позицию не только из текущего процесса исполнения обязанностей, но и из того, каким образом он видит в случае переназначения дальнейшие шаги. Здесь все очень непредсказуемо", — сказал Калмыков.

Фарит Кадыров отмечает, что Скворцова в период пребывания на посту министра стала руководителем «ряда серьезных организаций межправительственных в части здравоохранения, поэтому, конечно, есть основания для того, чтобы ее (на посту министра) оставить».