Что на самом деле означает глагол «сачковать»

«Он сачкует» — говорим мы так про того, кто лодырничает, отлынивает от работы или какого-либо дела, чаще всего пользуясь при этом всяческими хитроумными методами. Но это значение глагол «сачковать» имеет сегодня. А какую смысловую нагрузку он имел первоначально, тогда, когда только появился в нашем языке? Существует по меньшей мере 5 версий происхождения этого слова.

Подвесная кровать

Согласно одному из предположений, глагол «сачковать» пришел к нам из моряцкого жаргона. Дело в том, что когда-то на кораблях были подвесные койки, вроде гамаков, которые моряки называли сачками. Поэтому о тех, кто лежал на таких койках без дела, говорили «сачка давит» или «сачкует». Самого же лентяя обзывали так же, как и его ложе, «сачком».

Счетовод у грузчиков

Еще один вариант происхождения глагола «сачковать» также связан с морем. Есть такая рыболовная снасть под названием сак, представляющая из себя мешок на обруче. Раньше портовые грузчики получали денежное вознаграждение согласно количеству погруженных на судно или выгруженных с него мешков. Для того, чтобы не ошибиться в подсчетах, артель выбирала одного рабочего, который должен был стоять на пути у грузчиков в саком в руках. Во время очередной ходки каждый из грузчиков бросал в сак небольшой камешек. Таким образом и подсчитывали количество перенесенной тары. Понятно, что тот, кто держал сак, весь день не работал, саковал или сачковал то есть.

Сачок при пушке

Многие артиллеристы считают, что появлению глагола «сачковать» мы обязаны именно им. Их версия одна из наиболее старых. Давным-давно для стрельбы из пушек пользовались раскаленными стрежнями или трубками, которые втыкались в запальное отверстие. При выстреле трубка вылетала и ее тут же следовало поймать для того, чтобы она не угодила еще куда-нибудь и не вызвала бы взрыв. Это ответственное и опасное дело, которое, по мнению артиллеристов того времени, не имело непосредственного отношения к бою в целом и к стрельбе в частности, и поручали какому-нибудь «сачку».

Секретные патроны

Некоторые склонны верить другой версии. По ней в конце 1940-х годов в армии стали пользоваться патронами 7,62 мм. В то время их считали секретными, а потому после стрельб тщательно собирали все гильзы. Для того, чтобы не искать гильзы на земле, смекалистые военнослужащие изобрели приспособление, напоминающее сачок. В то время как один солдат отрабатывал стрельбу, другой ловил гильзы — «сачковал».

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