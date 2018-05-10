В Севастополе пообещали исправить систему записи в МФЦ 

Можно без очередиПенсионерка из Севастополя решила переоформить свой дом и участок, но долго не могла попасть в МФЦ и сдать документы. Записаться через сайт не получалось — система постоянно сообщала: сейчас запись невозможна, попробуйте завтра. И так несколько дней подряд. Решила попасть на прием по живой очереди, но и там талонов не оказалось. Объездила несколько отделений — везде отказ. В итоге возле МФЦ на ул. Вокзальной ей предложили воспользоваться услугами частной фирмы и подать документы без ожидания. В офисе, расположенном по соседству, с женщиной заключили договор на подготовку комплекта документов. Стоимость услуги — 5000 рублей. Сумма поначалу вызвала шок, но представитель фирмы объяснил, что это плата не за талончик, а за услуги. После этого они зашли в МФЦ, сотрудник фирмы подошел к стойке и вернулся с талоном на текущий день. — Как так получается: когда я подхожу, талонов нет, а для него есть? — удивляется женщина, попросившая не называть ее имя. — В самом МФЦ при этом пусто. Вызывают по номеркам, но к операторам никто не подходит. А сам подойти ты не можешь — на это время записаны другие люди. Примечательно, что никакие документы предприимчивая фирма не готовила. Все женщина сделала сама, в том числе пригласила и оплатила работу кадастрового инженера. Фактически, 5000 рублей с нее содрали за талончик в МФЦ, поймав в отчаянном положении. — Надеюсь, что, если мне по какой-то причине вернут документы с отказом, не придется снова столько платить, — добавляет жительница Севастополя. Другие посетители МФЦ рассказывают: талоны на сайте есть только на три месяца вперед, а если надо оформить документы быстрее, приходится стоять в очереди. Ее занимают за несколько часов до открытия МФЦ. Но обычно все талончики разбирают первые несколько человек, а затем продают их тем, кто пришел позже. Грабеж по правиламКак оказалось, продажа талонов в МФЦ не противоречит правилам. Спрос на госуслуги резко вырос, когда жители Севастополя стали массово переоформлять недвижимость. А предприниматели нашли слабые места в системе и научились на этом зарабатывать. — Проблема существует, потому что количество потенциальных клиентов МФЦ в несколько раз превышает возможности приема, — рассказал «РГ» начальник главного управления информатизации и связи (ГУИС) Севастополя Алексей Горобцов. — За неделю все наши МФЦ принимают около семи тысяч заявлений, а обслужить предстоит, допустим, еще 200 тысяч человек. Невозможно принять всех в один момент. Даже если мы это сделаем, дела застрянут в органах власти, так как МФЦ не оказывает услугу, а только принимает и выдает документы. 80 процентов услуг сейчас связаны с оформлением прав на недвижимость, и в ближайшие годы это соотношение не изменится. По его словам, по предварительной записи распределяется 60 процентов талонов, а остальные — по живой очереди в терминалах МФЦ. В одни руки можно взять пять талонов, однако система не требует указывать имя получателя услуги. Из-за этого талончики и разбирают находчивые дельцы. Решить проблему чиновники планируют, обязав указывать имя реального заявителя. — Риелторы и нотариусы забирают все талоны, а потом как представитель заявителя подают документы, — говорит Горобцов. — В ближайшее время внесем изменения в регламент работы МФЦ, чтобы в талон вписывалась фамилия человека, для которого оказывается услуга. Если клиент заранее обратился к нотариусу, ничто не помешает взять талончик на его имя. Но это исключит возможность продажи талонов другим людям из очереди. Кроме этого, система будет проверять номера телефонов, которые указывают при получении талона в терминале. Сейчас такая проверка не предусмотрена. — Подходит представитель фирмы и под разными несуществующими номерами телефонов — все единицы, все двойки — набирает себе талонов, — продолжает начальник ГУИС. — Мы сделаем либо авторизацию через ЕСИА, либо будем отправлять код подтверждения на телефон. Таким образом отрежем несуществующие номера.20 дней вместо 90Еще одна проблема — «мертвые души». 40 процентов предварительно записавшихся в МФЦ не приходят в назначенный срок. Они попадают на прием раньше, отстояв живую очередь, но и от своей записи не отказываются. В ГУИС намерены технически доработать систему, чтобы она отслеживала этих клиентов. Специалисты колл-центра будут звонить и выяснять, придут ли они в день записи. Но такая возможность появится лишь осенью — доработка потребует времени. — Оператор узнает, что клиент не пришел, только в момент приема, когда его три раза вызвали, — отмечает Алексей Горобцов. — Но в этот момент уже никого не запишешь. Из-за этого слоты сгорают. До обеда это время заполняется людьми из живой очереди, а ближе к вечеру никого уже нет. Живую очередь тоже усовершенствуют. Сейчас посетители в 8 утра получают талоны без времени и ждут, когда появятся свободные места. Так можно целый день провести в МФЦ. Планируется, что с августа этого года талоны начнут выдавать на конкретное время. Сократится и срок предварительной записи на сайте — с трех месяцев до 20 дней. Это произойдет уже к концу июня и уменьшит не только время ожидания, но и процент «сгоревших» талонов. Пока же жители Севастополя сетуют, что на сайте очень редко можно застать свободные, по какому принципу они появляются — непонятно. — Запись через сайт ведется на три месяца вперед, — говорит чиновник. — Система в полночь открывает слоты времени следующего дня, их сразу же разбирают. Если кто-то отказался, талоны могут появиться в любое время, но это бывает редко. Когда перейдем на 20-дневный срок, принцип будет такой же, но занятый слот будет держаться гораздо меньше. Здесь, полагаю, сыграет и психологический фактор. Если у человека талон через 20 дней, он вряд ли пойдет стоять в живой очереди. Цель изменений — отделить тех, кто готов платить за услуги частных фирм, от людей, которых вынудили выложить деньги из-за искусственно созданной очереди. Кстати, в МФЦ Севастополя недавно ввели платный выездной прием — как раз для нотариусов, подающих по несколько дел за раз, и горожан, у которых нет времени стоять в очередях. Плата — от 2000 рублей за одно дело. На эти вызовы выезжает машина мобильного МФЦ сверх своего основного графика. — У бизнеса мы работу не забираем, — отмечает Алексей Горобцов. — Хочется им по ночам мониторить талончики — пожалуйста. Но мы сделаем так, чтобы их не продавали людям на улице возле МФЦ, а конкретно тому, кто пришел сознательно, по своему желанию. К тому же, услуга нотариуса не должна сводиться только к этому. Они должны знать, какие документы подать, как правильно оформить, составить жалобу при необходимости. В этом должна быть их работа, а не в продаже талончиков. — К ноябрю ситуация исправится, система станет прозрачной и честной, — пообещал чиновник. — Нотариусы к нам ходят и просят принимать их без очереди — например, чтобы подавать документы военных. Но мы тем самым ущемим интересы других людей. Для этого и переписываем сейчас регламент. Понятно, что в любом документе рано или поздно находят лазейки, но мы будем их прикрывать. Справка «РГ»В Севастополе работает 10 стационарных отделений МФЦ и одно мобильное. В сумме открыто 97 окон. В них предоставляется 118 государственных услуг, из которых 61 — региональная. Наиболее востребованы услуги Севреестра (регистрация прав собственности и постановка на кадастровый учет) и департамента имущественных и земельных отношений Севастополя. Они составляют 88 процентов всех услуг, заказываемых через МФЦ. В 2018 году откроют еще два МФЦ на пять окон каждое. Как записаться в МФЦ— На сайте mfc92.ru. — В колл-центре по телефону +7 (8692) 417-100. — В терминале в офисах МФЦ. Цифра64,7 тысячи заявлений принято МФЦ за первый квартал 2018 года.