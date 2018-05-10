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ТОСЭР: преференции инвесторам
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ТОСЭР: преференции инвесторам 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Создавать новые предприятия и рабочие места, формировать комфортную среду для жизни и труда — основные направления развития рабочего поселка Линёво, получившего статус территории опережающего социально экономического развития. Это озвучил Андрей Травников во время своей рабочей поездки в Искитимский район. Посетив Новосибирский электродный завод, глава региона отметил, что здесь активно внедряют современные методы управления, системы качества, серьезное внимание уделено технике безопасности и созданию комфортных бытовых условий. — Передовой опыт предприятий, которые многого достигли, будем передавать тем, которые вновь создаются или развиваются на территории нашего региона, — заявил Андрей Травников. Чтобы решить важные социальные задачи и привлечь налоговые поступления, в Искитимском районе рассмотрен и одобрен проект «Строительство утиной фермы „Улыбино“. Андрей Травников ознакомился с ходом строительных работ на площадке птицефабрики, а также посетил животноводческую ферму ИП Демченко Н. В.
Развитию Линёво будет способствовать статус ТОСЭР. — Это позволяет предоставлять существенные налоговые льготы и преференции будущим инвесторам, резидентам этой площадки, — напомнил глава области и добавил, что на благоустройство рабочего поселка будут направлены средства регионального и федерального бюджетов.
Опубликовано в газете „Советская Сибирь“ №19 от 8 мая 2018 года
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