ТОСЭР: преференции инвесторам

Создавать новые предприятия и рабочие места, формировать комфортную среду для жизни и труда — основные направления развития рабочего поселка Линёво, получившего статус территории опережающего социально экономического развития. Это озвучил Андрей Травников во время своей рабочей поездки в Искитимский район. Посетив Новосибирский электродный завод , глава региона отметил, что здесь активно внедряют современные методы управления, системы качества, серьезное внимание уделено технике безопасности и созданию комфортных бытовых условий. — Передовой опыт предприятий, которые многого достигли, будем передавать тем, которые вновь создаются или развиваются на территории нашего региона, — заявил Андрей Травников. Чтобы решить важные социальные задачи и привлечь налоговые поступления, в Искитимском районе рассмотрен и одобрен проект «Строительство утиной фермы „Улыбино“. Андрей Травников ознакомился с ходом строительных работ на площадке птицефабрики, а также посетил животноводческую ферму ИП Демченко Н. В.

Развитию Линёво будет способствовать статус ТОСЭР. — Это позволяет предоставлять существенные налоговые льготы и преференции будущим инвесторам, резидентам этой площадки, — напомнил глава области и добавил, что на благоустройство рабочего поселка будут направлены средства регионального и федерального бюджетов.