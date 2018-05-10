Вечный президент России. Опоры власти Путина

В мае 2018 года Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу, вступая в должность президента. Вот уже 18 лет он руководит Россией , теперь начинается его новый шестилетний срок в качестве главы государства.

На президентских выборах 18 марта 2018 года Путин получил 76,69% голосов, что стало новым рекордом. Кажется, что ему нет альтернативы — впечатление, охотно поддерживаемое пропагандой в государственных средствах массовой информации.

Но и сам Путин приложил к этому руку, изгнав и лишив собственности некоторых олигархов и противников, заставив молчать критиков. СМИ, судебная система, парламент и экономика почти полностью ему подчинены.

На чем же базируется его власть и невероятная популярность? Какую роль играют во всем этом церковь, спорт и армия? Каким видит президент внешнеполитическое значение своей страны? Вот наш обзор.

Путин и его окружение

Система власти Путина базируется не столько на бюрократической иерархии, сколько на личных связях. С тех пор как в 2000 году Путин получил власть над Россией, он создал вокруг себя неформальную сеть — властную элиту, которую он представляет. Туда входят его доверенные лица, многих из них он знает десятки лет.

К внутреннему властному кругу относится несколько десятков представителей различных групп интересов: это и служащие органов безопасности, так называемые силовики, и экономисты-либералы, а также представители церкви, и олигархи.

Все эти люди борются за кулисами за влияние, ресурсы и благосклонность Путина. Он дает импульсы процессам, играет роль модератора в этом своеобразном политбюро, добиваясь баланса интересов конкурирующих групп.

Общественность узнает о каких-то сбоях в этом кругу, только когда результат уже налицо. Так, например, Владимир Якунин , начальник российских железных дорог, долгое время принадлежавший к властному кругу, вынужден был в августе 2015 года его покинуть. Но не всегда под ударом оказываются члены властной элиты. Так в ноябре 2017 года бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был арестован ФСБ , а затем приговорен в многолетнему заключению, после того как повздорил с Сечиным.

Путин и его властный аппарат

Важные решения принимаются под руководством Путина в Кремле. Дискуссии с целью повлиять на правительство тут не предусмотрены. Более того, тот, кто их всерьез начинает, подвергает себя опасности быть исключенным из системы.

Парламент зависит от Кремля. Формально этот важный орган принятия решений превратился под властью Путина в конформистский институт, лишь утверждающий проекты законов. В 2014 году депутаты умудрились в течение всего лишь одного заседания обсудить 18 законопроектов и восемь принять. В конце 2017 году можно было наблюдать, как депутаты за рекордные пару дней протащили закон, согласно которому средства массовой информации могут быть объявлены «иностранными агентами».

Правительственная партия «Единая Россия» обладает большинством мест в Думе , парламентская оппозиция практически контролируется Кремлем. Власть его аппарата простирается и на регионы. Путин позаботился о том, чтобы на всех важных местах в регионах сидели лояльные соглашатели. При этом он постоянно ведет смену персонала, как случилось, например, с большинством губернаторов в регионах. Сейчас там во главе администраций находятся преимущественно молодые технократы, которые должны выполнять поставленные перед ними задачи и обеспечивать эффективность работы.

Как и министры правительства, они обязаны регулярно являться к Путину с докладом. Государственные телеканалы показывают затем кадры, как президент требует ответа от своих чиновников, как будто те сдают экзамены в школе, и дает им указания.

Регулярно во время соцопросов президент получает лучшие оценки, чем его правительство и парламент. Рейтинг его популярности составляет более 80%. Путину удается быть в системе, и тем не менее восприниматься отдельно от нее.

Россияне считают заслугой Путина, что тот, как и обещал при вступлении в должность, восстановил нормальный механизм функционирования государства, так называемую властную вертикаль. О девяностых годах, когда Советский Союз находился под руководством первого демократически выбранного президента Бориса Ельцина , многие вспоминают с ужасом: зарплаты и пенсии не выплачивали, государственную собственность разбазаривали, бедность и алкоголизм усиливались, свирепствовала преступность. В результате чего Россия в конце концом обанкротилась.

При Путине все это тоже не совсем забылось, но зато он обеспечил стране определенную стабильность. За это люди мирятся с тем, что президент все больше и больше концентрирует власть в своих руках и в Кремле. При этом бывший офицер спецслужб Путин расширил сферы деятельности сил безопасности. Образование некого следственного комитета в 2007 года и Национальной гвардии в 2016 году, непосредственно подчиненных президенту, доказывает это.

Путин и церковь

Это уже стало ритуалом: во время каждого церковного праздника телевидение фиксирует посещение Владимиром Путиным какого-нибудь православного храма. 19 января президент окунулся перед объективами камер в ледяную воду. В этот день православные верующие традиционно отмечают крещение Христа. Во время всех значительных мероприятий, таких как обращении Путина к нации, патриарх Кирилл всегда сидит в первом ряду среди почетных гостей.

Государство и церковь представляют себя в России как союз, выгодный для обеих сторон. И это несмотря на то, что статья 14, параграф 2 российский Конституции предусматривает отделение церкви от государства.

Бывший президент Борис Ельцин первым понял, насколько важна сильная русская православная церковь для сплочения страны после краха Советского Союза. При Путине альянс государства и церкви стал еще теснее.

Если в Советском Союзе православная церковь всегда оставалась в тени, то теперь она вездесуща. Бесчисленные церкви полны народа, минимум 75% россиян из общего числа населения в 143 миллиона человек считают себя православными.

Возвышение церкви и президента Путина преподносится государственными СМИ как неразрывное целое. Это было показано недавно в фильме о возрождении известного монастыря на острове Валаам, находящегося к северу от Санкт-Петербурга.

Церковь процветает благодаря привилегиям, предоставляемым ей государством. Она, например, не обязана платить налоги за свои земельные участки и недвижимость, а также за прибыль от продаж книг, икон или свечей.

Церковь рассматривает себя, с одной стороны, как оплот борьбы с влиянием извне и поддерживает Кремль, например, одобрив аннексию Крыма. С другой стороны, церковь считает себя хранительницей российских ценностей. В гомосексуальности, например, она видит один из признаков грядущего конца света. За прошедшие годы церковь значительно расширила влияние на общество. Насколько далеко это заходит, показала в 2017 году история с фильмом «Матильда», когда религиозные фанатики долгое время угрожали режиссеру и актерам, а Кремль и церковь в это дело не вмешивались. Фильм рассказывал о добрачной любовной связи Николая II , которого церковь объявила в свое время святым.

А вот с критиками церкви государство не церемонится. В феврале 2012 года несколько молодых женщин в масках неожиданно появились на алтаре восстановленного собора Христа Спасителя и пропели там так называемый панк-молебен. Группа «Пусси Райт» хотела тем самым выразить своей протест против патриарха и Путина, против сотрудничества церкви и спецслужб, а также против запрета абортов. То, за что бы в западных странах ЕС эти женщины были бы оштрафованы за нарушения общественного порядка, закончилось для трех из них приговором к двум годам исправительных лагерей.

Путин и СМИ Со свободой прессы после 18 лет нахождения Путина у власти дела обстоят плохо. Организация «Репортеры без границ» ставит Россию в рейтинге свободы прессы на 148-е место из 180 возможных.

Независимого от государства, критически настроенного против правительства, общенационального телеканала в России нет. Канал НТВ , который в девяностые года был примером критической журналистики, теперь, как и два других главных канала Россия 1 и Первый канал, находится под контролем Кремля.

С тех пор как Путин пришел к власти, Кремль разгромил концерны частных медиамагнатов и подчинил своему контролю их телеканалы. Государственное телевидение доминирует на информационном поле, они — самый важный пропагандистский инструмент Кремля. До сих пор почти 70% россиян регулярно смотрят телевидение.

Президент постоянно присутствует на экране телевизоров. Вот Путин принимает доклады от своих министров, вот разговаривает по телефону в Дональдом Трампом , вот Путин приехал в Кемерово после опустошительного пожара в торговом центре и возлагает там цветы. Телеканалы информируют зрителей очень подробно, у них есть доступ повсюду, в том числе и в зоны боевых действий в Сирии и в Донбассе. Критики в сообщениях нет, противникам Кремля слово дают редко, во время различных ток-шоу их оскорбляют и унижают.

И радио в значительной степени контролируется государством. Немногие критически настроенные СМИ находятся под постоянным давлением, например, телеканал «Дождь», который теперь можно принимать только в интернете, или радио «Эхо Москвы» . То же самое происходит и с критически настроенными газетами и интернет-порталами, количество читателей которых по сравнению с аудиториями телеканалом мало. Им приходится финансировать себя через подписку и доходы от продажи рекламы. Число иностранных издательство с 2016 года сократилось и составляет теперь максимум 20 процентов от общего количества.

С начала третьего президентского срока в 2012 году многочисленные новые законы еще больше урезали свободу журналистов. Так называемый закон Лугового от февраля 2014, например, дает возможность ведомству, надзирающему за СМИ, блокировать доступы к средствам массовой информации в любой момент и в досудебном порядке только по требованию прокуратуры . Многие СМИ с тех пор ведут себя крайне осторожно. Проблемными считаются критические расследования о президенте, правительстве, аппарате госбезопасности и патриархе.

Кроме того, власти пытаются контролировать и контенты в Интернете. Ведомство по надзору за СМИ Роскомнадзор , действуя подчас произвольно на основе расплывчато сформулированных законов и статей, объявляет предупреждения сайтам и блокирует до-ступ к ним. Такое случается ежедневно с десятками Интернет-ресурсов. Вдобавок ко всему СМИ теперь можно еще и объявлять «иностранным агентами».

Закон об этом был принят спешно в конце 2017 года. Какие СМИ могут от него пострадать, коснется ли он только зарубежных СМИ, вроде финансируемого США «Радио Свобода» , неясно.

Закон был принят после того, как США признали работающий за границей телеканал RT , ранее называвшийся Russia Today, иностранным агентом. В «информационной войне» с Западом Москва активно использует любые средства, чтобы донести свою точку зрения до заграничных зрителей. В 274 миллиона евро обходится Кремлю RT с его более чем 2000 сотрудниками. Передачи ведутся на английском, арабском, испанском и французском языках.

Путин и спорт

Владимир Путин — страстный спортсмен. Он охотно выходит на татами, чтобы сбить противника с ног. Заниматься дзюдо он начал с 11 лет. Сейчас он не прочь выйти и на лед и сыграть разок в хоккей. Может он и в воду прыгнуть, чтобы проплыть пару раз туда-сюда по бассейну или, как совсем недавно, погоняться под водой за рыбой. Часто это происходит в присутствии операторов государственного телевидения, которые изображают Путина во всех ракурсах, как бы говоря: видите, президент несмотря на свои 65 лет здоров и находится в хорошей форме.

Но спорт в путинской России выполняет и другие важные функции: президент делает все, чтобы презентовать свою страну как великую спортивную державу. Россияне, гордая спортивная нация, любят спорт, и поэтому Олимпийские игры в Сочи 2014 года были для них величайшим событием. Россия провела прекрасно организованный турнир (бюджет — около 4,8 миллиарда евро), российские спортсмены выиграли у себя дома множество медалей.

Но воспоминания об этом триумфе в последнее время омрачаются сообщениями о допинговом скандале. Международный олимпийский комитет (МОК) долго колебался, прежде чем сделать окончательные выводы. Сейчас он говорит о «беспрецедентном и систематическом употреблении допинга» в России. Уместнее было бы говорить о государственном допинге, так как в скандал оказались замешаны не только министерство спорта , но и органы безопасности, как показали расследования Ричарда Макларена , специального представителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В результате многие российские спортсмены были дисквалифицированы, а медали у них отобраны.

Сейчас Путину нужен новый спортивный успех. Он делает ставку на Чемпионат мира по футболу. С 14 июня по 15-ое июля в России встречаются лучшие футбольные команды мира, и страна будет в течение целого месяца находиться в центре всеобщего внимания. Улыбающийся Путин демонстрирует себя рядом с боссом ФИФА Джованни Инфантино (Giovanni Infantino). Тот хвалит Россию за подготовку турнира и говорит Путину, что «мы одна команда». Это именно то, что хочет слышать президент, попавший после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины на долгое время в международную изоляцию.

Конечно, и российская команда будет участвовать в ЧМ, хотя до сих пор она не могла похвастаться особыми успехами. Но для этого чемпионата это неважно. Он станет самым дорогим чемпионатов всех времен — сейчас его бюджет составляет более девяти миллиардов евро.

Саранск, Чемпионат можно рассматривать как одну из больших программ по модернизации страны. Не только в малых городах, таких как Самара Калининград , но и в Ростове-на-Дону были истрачены миллионы евро на новые аэропорты, улицы и развитие общей инфраструктуры. И что отрадно, в отличие от многих других проектов в России, план ФИФА по вводу объектов в эксплуатацию необходимо строго выполнять, хотя и тут не обошлось без скандалов, случившихся, например, в Санкт-Петербурге и Самаре.

Сделать так, чтобы все ахнули! — таков девиз устроителей турнира, который будет проходить сразу в 11 городах России. Самый восточный из них Екатеринбург лежит на географической границе между Европой и Азией. Места проведения матчей находятся подчас на расстоянии в тысячи километров друг от друга и расположены в четырех часовых поясах. Вот такую гигантскую по сложности задачу должны выполнить организаторы ЧМ. Путин лично следит за выполнением планов мероприятий и требует, чтобы все прошло идеально. Ведь Кремль хочет показать всему миру, что Россия может организовать ЧМ.

Путин и оппозиция

Владимир Путин никогда не называет его по имени. Он говорит о персонаже, который нарушает покой общества, о ком-то, кто использует протесты «как средство провокации и эскалации». Речь идет об Алексее Навальном

26 марта 2017 оппозиционер удивил Кремль: по всей стране он вывел на улицы десятки тысяч недовольных, в том числе множество студентов и старших школьников. Они протестовали против воровства и коррупции, против пропасти, разделяющей власть имущих и нормальных граждан, против правления Путина.

После массовых арестов и преследований оппозиции, вызванных протестами 2011-го и 2012-го годов, после убийства критика Кремля Бориса Немцова в 2015 году многие думали, что подобные демонстрации больше невозможны. А Навальному удалось и после марта 2017 года, несмотря на усиливающееся на него давление, организовать протесты по всей стране.

Оппозиция в России возможна, если она остается в предписанных Кремлем рамках. Одно из ограничений — критиковать Путина практически нельзя. Правила должны выполнять все три оппозиционные партии в парламенте — Коммунистическая партии, националистическая ЛДПР партия «Справедливая Россия» . Все другие партии, такие как либеральный «Парнас» или «Яблоко» или вообще оппозиционные критики режима, которые не подчиняются диктату Кремля, при Путине в значительной степени маргинализированы. Положение осложняется еще и тем, что лидеры оппозиции не ладят друг с другом, что приводит к раздробленности силы.

Навальный мешает путинской системе, он вызывает сомнения в ее легитимности. «Он нам не царь» — таков его девиз. Навальный настроен на долговременную борьбу с режимом. Это делает его в глазах Кремля опасным, хотя Навальный и его сторонники представляют лишь меньшинство граждан страны.

Но несмотря на все аресты и запугивания, им в какой-то степени удалось завладеть общественным пространством России. Команда Навального умело использует социальные сети, чтобы клеймить негативные явления в стране.

Участвовать в президентских выборах Навальному не разрешили. Из-за условного срока, к которому он был приговорен в ходе сомнительного судебного разбирательства, осужденного впоследствии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), он как ранее судимый был исключен из списка кандидатов.

Поэтому Навальный и далее — во всяком случае, официально — будет в России лишь региональным политиком, который однажды участвовал в выборах мэра Москвы и которому до сих пор не удалось зарегистрировать свою партию.

Путин и гражданское общество

Свободное общественное пространство в России постоянно сужается. Особенно во время третьего президентского срока Путина давление на гражданское общество усилилось, в особенности в отношении негосударственных некоммерческих организаций (НКО). Частная инициатива допускается лишь внутри властной системы, то есть в весьма тесных рамках.

После протестов, вызванных фальсификациями на выборах и злоупотреблениями властей в конце 2011-го и в начале 2012 года, которые Кремль назвал «инспирированными США с целью дестабилизации ситуации в России», Москва начала массированное наступление на НКО. В 2012 году президент подписал закон об «иностранных агентах». На его основании российские организации, получающие деньги из заграницы и «занимающиеся политической деятельностью», вносятся в реестр иностранных агентов и таким образом практически объявляются врагами. В конце 2017 года министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» 85 НКО.

Как «иностранные агенты» в нем фигурирует, например, известная правозащитная организация «Мемориал» . В списке оказались также НКО, работающие в сфере окружающей среды и борьбы со СПИДом. Формулировка «занимающиеся политической деятельностью» в законе весьма расплывчата, что дает властям широкий простор для интерпретаций. Недавно в реестр «иностранных агентов» попал и единственный независимый институт по исследованию общественного мнения «Левада-центр» , регулярно проводящий политические опросы.

Помимо позорного ярлыка, на попавшие в реестр НКО наложены и дополнительные бюрократические обязанности. Теперь они должны во всех публикациях указывать, что они «иностранные агенты», а также следовать строгим правилам в финансовой отчетности. Если они этих правил не выполняют, им грозят денежные штрафы. Десятки НКО вынуждены были под таким давлением прекратить свою работу, и их удалили из реестра. Другие, как например, ассоциация наблюдателей за выборами «Голос», отказавшись от зарубежного финансирования, перерегистрировались как вновь созданная организация.

Кроме того, на основании принятого 23 мая 2015 закона о «нежелательных организациях» власти теперь вправе изгонять иностранных меценатов НКО из России. Зарубежные организации могут быть признаны нелегальными, для этого не требуется даже судебного решения.

Правозащитники говорят о тяжелом положении, они критикуют власти за то, что гомосексуалисты продолжают подвергаться дискриминации и преследованиям, например в Чечне , что гражданские права, такие как свобода собраний и выражения мнений, сильно урезаны. Блогеры и пользователи интернета могут попасть за решетку только лишь за репост или лайкование якобы экстремистских текстов.

Путин и экономика

Когда в новогоднюю ночь 2000 года Владимир Путин принял должность президента от Бориса Ельцина, игроки на бирже возликовали: курсы поднялись на десять процентов. Путин вступил в должность с повесткой дня реформатора экономики. Как он тогда говорил, работа кабинета будет «основана на принципах усиления государство и на рыночных реформах». При этом он уточнил, что Запад не должен неправильно воспринимать слова о сильном государстве, так как речь не идет об усилении органов безопасности и спецслужб.

Реформаторский пыл Путин с годами поостыл, влияние спецслужб возросло, доля государственных фирм в ВВП возросла по оценкам экспертов до 65%. Но несмотря на это, Россия переживала экономический бум. За десять лет после прихода Путина к власти ВВП страны в абсолютных цифрах возрос с 260 миллиардов долларов до 1,9 триллиона, то есть увеличился в восемь раз. Безработица упала до пяти процентов, доходы населения росли в три раза быстрее, чем производительность труда. В 1999 году еще шесть процентов россиян жили на менее чем два доллара в день, пятнадцать лет спустя таких в стране практически уже не было. Иными словами, Путин сдержал свое обещание, согласно которому в экономическом отношении все будут жить все лучше и лучше.

Долгое время Россия получала выгоды от роста цен на нефть. Когда Путин в 2008 году стал премьер-министром, цена одного барреля нефти составляла 25 долларов, но затем постепенно росла и оставалась в течение нескольких лет на уровне, превышающем 100 долларов за баррель. Однако уже в 2013 году даже высокая цена на нефть (110 долларов) способствовала лишь скромному росту экономики на 1,3%.

Затем наступил перелом: в 2014 году Россия двинула свои войска вперед и аннексировала черноморский полуостров Крым. А осенью 2014 года на мировых рынках упала цена на нефть.

С тех пор Россия находится в поисках новых двигателей развития, но не не начинает больших реформ. Надежды Москвы на сотрудничество с Китаем оправдали себя не в полной мере. Все меньше людей верят сегодня обещаниям Путина повысить благосостояние граждан.

Впервые за время правления Путина в России опять увеличилось количество бедных. Доходы россиян за последние два года снизились на 30%. Но финансы России как были, так и остаются в хорошем состоянии.

Государственный долг России все еще ниже, чем у большинства западных государств, он находится на уровне менее 20% ВВП. Резервы Центрального банка за последнее время вновь увеличились с 350 до 400 миллиардов долларов. Временное бегство капитала прекратилось.

Тем временем экономика вновь стала расти. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в 2018 году рост на уровне 1,7%, но, по мнению экспертов организации, в 2019 году он опустится до 1,5%. Этого слишком мало, чтобы преодолеть пропасть между Россией и развитыми промышленными странами.

Путин и военные

Обращение Владимира Путина к нации в начале марта 2018 года лишний раз подтвердило, какое большое значение он придает армии. Почти половину своей речи он посвятил представлению новых систем вооружения: оснащенной ядерными боеголовками баллистической ракеты «Сармат», новейшей атомной торпеде, атомной ракете «Кинжал» и гиперзвуковой ракете «Авангард».

Насколько эти разработки близки к завершению, понять по представленным видеофильмам было трудно, но речь в принципе шла совсем не о том. Главным было ощущение, которое Путин, верховный главнокомандующий, хотел донести до всех: он сделал Россию сильной в военном отношении; он защищает Россию от всех внешних угроз; он вернул нации гордость за свою страну. Присутствующие благодарили его бурными аплодисментами стоя.

Долгие годы Путин популяризировал свою политику, обещая обществу экономический взлет и социальное развитие страны. Но когда экономическая ситуация осложнилась, милитаризм стал одной из ведущих тем президента. При этом Путин делает акцент на наследии героев Великой отечественной войны, как в России называют Вторую мировую войну и победу над гитлеровской Германией . По его мнению, именно на это Россия должна сегодня опираться.

Армия опять в почете — такую мысль доводят до общества Путин и его министр обороны Сергей Шойгу . В мае 2016 году Шойгу инициировал создание молодежной организации «Юнармия» для подрастающего поколения военных, сегодня в ее рядах числятся почти 200 тысяч детей и подростков.

Шаг за шагом в течение 18 лет Путин реорганизовывал свою армию. Число солдат-контрактников растет, цель — создать меньшую по численности, профессиональную армию. Еще во время Второй чеченской войны в 1999 году было трудно из насчитывающей 1,4 миллиона человек армии резервистов мобилизовать достаточное количество боеспособных солдат. Россия регулярно проводит учения — в том числе у границ стран НАТО

По мнению западных военных наблюдателей, особенно интенсивно развиваются российские военно-воздушные силы, тем более что в Сирии они могут набраться практического опыта. Сирия вообще стала тестовым полигоном для нового российского вооружения. По слова Шойгу, там было опробовано 210 систем вооружения. «В Сирии мы приобрели богатый опыт», — говорит министр.

Вооружение армии было модернизировано при Путине на миллиарды долларов. При этом в первые годы военные стратеги уделяли основное внимание обороне страны, прежде всего охране столицы и других важных объектов, в том числе военных баз. Там были установлены противоракетные системы и радары. Кроме того, обновился и ракетный арсенал.

По словам Шойгу, в 2018 году бюджет армии составляет 46 миллиардов долларов, это 2,8% ВВП. Для сравнения: в США военный бюджет составляет 700 миллиардов долларов, в Великобритании — 60, в Германии — 40 миллиардов долларов.

Приоритетными направлениями российской программы вооружения до 2027 года объявлены обновление арсенала стратегических ракет, а также высокоточное оружие, крылатые ракеты, танки и более легкие боевые машины.

Уже многие годы производство вооружений — одна из важнейших отраслей российской промышленности. Но после введения санкций военное сотрудничество с западными фирмами, в особенности по части электроники, больше невозможно. Тут России придется разрабатывать отечественные аналоги. Но тем не менее Путин может и тут предъявить несколько побед: для Индонезии Россия строит 11 боевых самолетов типа «Сухой-35», член НАТО Турция заказала России суперсовременные зенитно-ракетные комплексы С-400 за более чем два миллиарда долларов. Экспорт российского вооружения оценивается экспертами в сумму от семи до восьми миллиардов долларов, цифры, приводимые Россией, выше.

Путин и Украина

Долгое время Россия отрицала то, что было известно всем: это российские спецподразделения 27 февраля 2014 года заняли административные здания, военные объекты и улицы украинского черноморского полуострова Крым. «Зелеными человечками» называют этих людей на Украине из-за отсутствия на их форме знаков различия.

Лишь год спустя Владимир Путин признал, что именно он отдал приказ вернуть Крым России, как он выразился. «Нельзя было бросить людей в той ситуации», — обосновывает он свои действия. Рейтинг его популярности в Крыму составляет 80%. Патриотическая волна захлестнула Россию, все радовались, что «Крым наш». Государственные СМИ праздновали воссоединение и одновременно развернули пропаганду против Украины.

В феврале 2014 году пророссийский президент Украины Виктор Янукович был свергнут. Путин назвал это «государственным переворотом», «вооруженным захватом власти», с которым «часть украинского народа» была не согласна. С его точки зрения, Украина — это просто часть России: «Мы любим Украину, и украинский народ для меня действительно братский народ, если не вообще тот же самый народ, не часть русского народа».

16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум. Как утверждается, почти 97% граждан, из которых 83% приняли участие в голосовании, отдали свои голоса за «воссоединение» Крыма с Россией. Местные журналисты сообщали о многочисленных несоответствиях.

Через четыре года Путин отметил годовщину референдума с тысячами граждан Севастополя . Он сказал тогда: «Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись домой, в свое отечество».

До сегодняшнего дня международное сообщество государств не признает присоединение Крыма к Российской Федерации. С точки зрения США и ЕС, это явное нарушение украинского суверенитета. Они отреагировали санкциями против России. Но в крымском вопросе с тех пор ничего не произошло.

Впрочем, вопрос с аннексией Крыма меркнет по сравнению с войной в Донбассе. В апреле 2014 года сепаратисты заняли административные районы Донецка Луганска . Короткое время спустя начались бои между украинскими вооруженными силами и добровольческими батальонами.

По сведениям Европейского союза, Россия поддерживала и продолжает поддерживать сепаратистов деньгами, людьми и логистическими услугами. Западные военные наблюдатели сделали фотографии, на которых видно, как оружие и крупное оборудование переправляется через границу в Донбасс. По сообщениям прессы, там используются и российские боевики. Запад ввел дополнительные санкции против России.

Москва отрицает свое участие в конфликте, также как и обвинения в связи с уничтожением самолета МН17. Гражданский самолет с 298 пассажирами на борту был сбит 17 июля 2017 года над восточной Украиной российской ракетой из установки «Бук», находившейся в занятой сепаратистами деревне. Это установила международная группа следователей.

На Востоке Украины продолжают умирать люди, по данным ООН уже погибли более 10 тысяч человек. Там все еще используются тяжелые вооружения. То есть, речь идет о напряженной позиционной войне. Обе стороны нарушают условия перемирия, предусмотренного минскими соглашениями, что наблюдатели ОБСЕ констатируют каждый день. Сейчас обсуждается создание предложенной Путиным миссии голубых касок, но пока безрезультатно.

Путин и Запад

10 февраля 2007 года стало днем, когда Владимир Путин дистанцировался от Запада. В своей резкой речи на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что представления США об однополярном мире обречено на провал.

«Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия».

Это было первое выступление российского президента на Конференции по безопасности, и в нем он поставил трансатлантические отношения с ног на голову. Путин обвинил США в стремлении к «однополярному миру», предостерег НАТО от «бесконтрольного применения военной силы». По его словам, Североатлантический альянс и Европейский союз навязывают другим странам свою волю и делают ставку на насилие. Расширение НАТО на Восток российский президент критикует до сих пор, потому что ее военная инфраструктура достигает «наших границ».

Еще в 2002 году Москва и западный альянс договорились о тесном сотрудничестве в рамках Совета Россия — НАТО. Сегодня об этом и речи нет.

Регулярно Путин требует от Запада разговора на равных, особенно от США. Отношения России и Соединенных Штатов сегодня хуже, чем когда бы то ни было. При этом уже при президенте США Бараке Обаме они были не лучшими. Путин упрекал Обаму в том, что тот везде вмешивается, даже на Украину, которую Путин рассматривает как сферу влияния России. С Обамой Путину так и не удалось завязать нормальных отношений, Обама даже назвал Россию региональной державой.

Президент США Дональд Трамп хотя бы проявляет уважение к российскому президенту, но все равно отношения испорчены. Слишком тяжелы обвинения, согласно которым Москва вмешивалась в выборы в США с помощью хакерских атак и компании в интернете. Путин все это отрицает. Недавно власти США (в оригинале власти России — прим. ред.) выдвинули обвинения против 13 российских граждан, работавших на «фабрике троллей», принадлежащей одному из олигархов. Вашингтон ввел новые санкции против некоторых олигархов и правительственных чиновников.

Ожидания, что с Трампом можно как-то сработаться, в Москве заметно ослабели.

Недоверие к России велико и во многих странах ЕС, ведь они замечают стремление Москвы дестабилизировать ситуацию внутри этих стран с помощью разных ложных утверждений. Так, например, во время президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон посчитал, что телеканал Russia Today и Sputnik в своих передачах дискредитируют его. Другой пример — химическое нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании: в Москве даже утверждали, что он хотел покончить жизнь самоубийством. Следующий пример — дело Лизы, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил немецкие власти в том, что они пытаются замять инцидент с девочкой Лизой из семьи русских немцев, которую якобы похитили и изнасиловали. Как потом выяснилось, ничего такого не было. Россия создала вокруг себя смутную атмосферу, в которой все теперь кажется сомнительным.

В ЕС контакты с Путиным поддерживает прежде всего канцлер Ангела Меркель . Путин уважает ее, хотя Меркель во время визитов в Россию открыто критикует его за нарушение прав человека.

После аннексии Крыма в 2014 году и начала войны в Донбассе Россия находится почти в полной изоляции. Запад ввел санкции против России, которая все больше тяготеет к Азии и Китаю.

С тех пор как в сентябре 2015 года Путин вмешался в сирийскую войну, политическая ситуация изменилась — Россия вновь вовлечена в международные дела. Критики говорят, что Путин с вернул себя на мировую арену с помощью бомб. В военной зоне за Москвой — господство в воздухе. Ей только на руку, что США ведут себя сдержанно в сирийском конфликте. Официально Россия борется в Сирии с терроризмом, но на самом деле она поддерживает там режим Башара Асада . Следственная группа ООН по Сирии обвиняет его в 27 химических атаках, предпринятых с момента начала сирийской войны. Во время последнего предположительного нападения с применением ядовитых газов в Думе погибло более 40 человек. США, Великобритания и Франция отреагировали на это единичным военным ударом по сирийским позициям и объектам.

В Сирии Путин завяз на годы: хотя президент объявил о победе над терроризмом, военные действия там продолжаются.