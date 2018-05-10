В Красноярске рассчитали способы безопасной эвакуации со стадионов ЧМ-2018

Ученые из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали сценарии штатного и аварийного выхода людей со стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 и объектов Зимней Универсиады 2019. Оказалось, что за счет объемно-планировочных, технических и организационных решений можно обеспечить плавную и эффективную эвакуацию болельщиков в чрезвычайных ситуациях. Исследователи отмечают, что компьютерное моделирование оптимальных решений по пешеходным маршрутам лучше всего применять еще на стадии проектирования объектов. Выполненные расчеты уже помогли проверить действующие инструкции штатного и аварийного выходов людей со спортивных объектов ЧМ-2018 и Универсиады. Об этом сообщает пресс-релиз научного центра.

Скопление большого количества людей в тесном пространстве часто приводит к трагедиям при эвакуации — они просто не успевают вовремя покинуть то или иное место массового скопления народа. Скажем, в октябре 1982 года в конце футбольного матча на стадионе «Лужники» в Москве из-за давки погибло более 60 болельщиков. Не лучше складывается ситуация и в случае пожаров — достаточно вспомнить недавние события весны 2018 года в Кемерово

В своей работе специалисты использовали компьютерные модели и алгоритмы анализа поведения людей в различных ситуациях. Чтобы смоделировать пешеходные потоки, сначала создавалась трехмерная модель здания. Для каждого стадиона рассматривалось несколько сценариев — от штатного до критического, требующего экстренной эвакуации. Расчетами определялось, какое время потребуется для выхода или эвакуации людей при различной загрузке объекта и разных вариантах чрезвычайных ситуаций, вычислялись и оптимальные маршруты движения для групп, которые находятся в разных точках здания.

Накануне XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года красноярские ученые выполнили анализ пешеходных потоков в спортивном комплексе «Радуга» и Дворце спорта имени Ивана Ярыгина . Анализ показал необходимость внесения изменений в проект комплекса «Радуга» — вместо одной лестницы к чаше стадиона следует установить две. Соответствующее решение уже принято. Кроме того, вычисления ученых продемонстрировали, что избежать скопления людей на этом объекте можно при поэтапном выходе зрителей.

Сходная ситуация оказалась не только во вновь построенной «Радуге», но и в давно эксплуатируемом Дворце спорта. На время Универсиады будет создан внешний охраняемый периметр, которого никогда не было на объекте. Он ограничит движение зрителей. Во избежание столпотворения, исследователями было предложено сделать два выхода вместо заявленного организаторами одного. Однако даже в этом случае пропускная способность периметра будет меньше, чем у самого стадиона. Чтобы компенсировать это, была предложена схема поэтапного выхода зрителей с трибун по секторам. По мнению ученых, чтобы снизить опасность скопления людей необходимо провести обучение и отрепетировать поэтапный выход с персоналом и добровольцами. Только такая схема обеспечит безопасное и комфортное перемещение людей по территории объекта во время Чемпионата.

По словам исследователей, основные сложности возникают в «узких» местах — на входах и выходах, лестницах, объектах временной инфраструктуры, например, возле фудкортов или торговых точек. Одним из главных параметров при анализе поведения толпы является ее плотность. Комфортная дистанция между людьми в зоне ожидания — чуть меньше одного метра, во время движения — два-три метра. Чем ближе друг к другу находятся люди, тем медленнее скорость потока, а значит продолжительнее время, за которое будет покинуто здание в критической ситуации. Совсем плохо — если начинается физический контакт участников толпы, то есть расстояние между ними снижается до десятков сантиметров.