Еврокомиссия намерена наказать Польшу и Венгрию 

В Евросоюзе разгорается борьба за бюджет 2021-2027, который должен быть серьезно скорректирован в связи с выходом Великобритании — одного из главных нетто-плательщиков в общеевропейскую казну. Радикальные предложения по новому бюджету ЕС представил на прошлой неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Одной из важнейших статей экономии должно стать сокращение помощи странам Восточной Европы. Не только потому, что программа структурной поддержки новых членов ЕС в любом случае должна завершиться к 2020 году, но и потому, что «младоевропейцы» грубо нарушили базисные демократические принципы Евросоюза. В первую очередь это касается Венгрии и Польши, и в меньшей степени — Румынии, Чехии и Словакии. Соответствующий штрафной механизм уже предусмотрен в новом бюджете ЕС. Помощь будет предоставляться только при наличии прогресса в области прав человека и других демократических свобод, а также соблюдения принципа солидарности в вопросе приема беженцев.
Главный вопрос — как обойти действующую в ЕС систему единогласного принятия решений, поскольку страны Восточной Европы угрожают наложить вето на любое сокращение помощи. С этой целью по инициативе Германией и Францией придуман специальный «обходной маневр», позволяющий принимать решения простым большинством голосов. При этом необходимо набрать квалифицированное большинство — голоса 15 стран, которые составляют в сумме 65% населения Евросоюза. Таким образом, Еврокомиссия отказывается от действовавшего до сих принципа единогласия при принятии важных решений. Именно этот новый механизм должен действовать в рамках очередного семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу с 2021 года — уже без Великобритании. В Брюсселе заявили, что отныне деньги ЕС будут получать лишь страны с исправно функционирующей демократией.
Глава комиссии ЕС по вопросам юстиции Вера Журова заявила, что новый штрафной механизм будет эффективно использоваться против стран, где систематически нарушаются независимость судов, свобода прессы и базисные принципы демократии. Прежде всего речь идет о Польше, Венгрии и Румынии, но также о Чехии и Словакии, которые входят в число стран, отказывающихся принимать беженцев по квотам ЕС. Эта инициатива уже вызвала резкую критику со стороны Варшавы и Будапешта. В Венгрии планы Брюсселя назвали шантажом. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что штрафные меры нарушают договора ЕС, которые предусматривают обязательную финансовую поддержку новым членам Евросоюза. «Младоевропейцы» намерены блокировать любые поправки в бюджет ЕС, которые ущемят их интересы. Но это будет нелегко, поскольку в Брюсселе настроены решительно. К тому же, сокращение помощи Восточной Европе автоматически увеличит денежные трансферы в страны Южной Европы — Италию, Испанию и Грецию, которые поддержат инициативу Еврокомиссии.
Манфред Вебер, глава Европейской народной партии — крупнейшей фракции в Европарламенте — уверен, что в нынешней ситуации к мерам финансового воздействия действительно придется прибегнуть. Поведение «младоевропейцев» уже давно раздражает Брюссель. Страны-основатели Евросоюза считают, что новые члены беззастенчиво нарушают базисные принципы западной демократии, хотя обязались их соблюдать при вступлении в ЕС. Главными нарушителями являются Польша и Венгрия, которые одновременно являются основными получателями денег из фондов развития Евросоюза (соответственно 22% и 11% всех средств, что составляет ежегодно 13,4 и 5,6 миллиарда евро). Есть и более высокие оценки: по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, сумма европейских выплат Польше достигает 18 миллиардов евро в год. Всего за период с 2014 по 2020 годы Польша получит от ЕС свыше 83 миллиардов евро. Без этой помощи «младоевропейцам» придется туго, ведь деньги ЕС покрывают 61% инфраструктурных расходов в Польше и 55% в Венгрии.
Западные обозреватели задаются вопросом: смогут ли финансовые санкции изменить политику Варшавы и Будапешта? Эти страны обладают сильной национальной идентичностью, и сломить их волю будет не так просто. К тому же, пример Ирана и России показывает, что экономические санкции в большинстве случаев неэффективны. Кроме того, санкции усилят антиевропейские настроения. Недаром Ярослав Качиньский в Польше и Виктор Орбан в Венгрии не устают повторять, что их традиционные ценности и национальная гордость подвергаются атаке со стороны неолиберальной, самодовольной и распущенной Западной Европы, а главным врагом их суверенитета является брюссельская бюрократия.
Однако в Германии уверены, что время действовать пришло: режимы, демонтирующие правовое государство, должны быть лишены помощи Евросоюза. Недопустима ситуация, когда в Польше, Венгрии и Румынии вот уже много лет преследуются политические противники и представители свободной прессы, хотя при этом авторитарные режимы получают миллиардные вливания из ЕС, что только укрепляет их власть. Проблема усугубляется тем, что после выхода Великобритании из Евросоюза в 2019 году поступления в бюджет ЕС уменьшатся на 14 миллиардов евро в год. Возникающий дефицит должен быть заполнен повышением взносов, введением дополнительных налогов, а также урезанием ряда статей. В первую очередь «под нож» пойдут аграрные субсидии и программы помощи структурно слабым регионам Восточной Европы. Новыми приоритетами станут инновационные проекты и цифровизация, оборона, преодоление миграционного кризиса и охрана границ ЕС. Все это означает рост расходов — несмотря на Брексит. Нагрузка только на Германию увеличится на 12 миллиардов евро в год, что вызывает серьезную озабоченность у немцев. Но уж если платить, говорят немецкие политики, то тем, кто этого достоин. Аналогичное недовольство высказывают небольшие страны-доноры, такие как Австрия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Финляндия, которые отказываются платить больше денег в общую казну. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страну после Брексита ожидает двукратное увеличение взноса в бюджет ЕС, что совершенно неприемлемо. По его словам, Евросоюз должен стать экономней, эффективней и менее бюрократичным.