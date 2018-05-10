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Генсек IBU подтвердила факт коррупции при выборе Тюмени для проведения ЧМ-2021
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Генсек IBU подтвердила факт коррупции при выборе Тюмени для проведения ЧМ-2021 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская биатлонистка Клэр Игэн заявила, что генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш подтвердила информацию о том, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году с помощью коррумпированных действий, передает "Советский спорт".
"Она ответила, что такое решение было принято из-за коррупции. Также Реш добавила, что спортсменам необходимо проверить — соответствуют ли голоса представителей их стран реальному выбору биатлонистов. IBU не принял никаких мер по предотвращению подобного положения дел. Организации нужно серьезно поработать, чтобы вернуть доверие спортсменов", — цитирует Игэн NRK.
При этом она не стала обвинять ни генсека, ни главу IBU Андерса Бессеберга в причастности к коррупции.
"Пусть этим занимаются соответствующие органы. Выбор Тюмени можно объяснить только коррупцией", — добавила американка.
Ранее Бессеберг обвинил Россию в покупке прав на проведение чемпионата мира 2021.
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