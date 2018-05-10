«Он не имеет представления, на что соглашается»: Авантюра Джеррарда в «Глазго Рейнджерс»

«Он не имеет представления, на что соглашается», — неутешительно отреагировал наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил на возможное назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Глазго Рейнджерс». Спустя несколько дней легенда «Ливерпуля» поставил свою подпись в контракте, по которому следующие четыре года проведет в шотландском клубе. От первых слухов до официального объявления прошло около недели — столь небольшой срок лишь придает ощущения спонтанности новому союзу. Почему выбор боссов «Рейнджерс» пал на совсем неопытного в тренерском ремесле Джеррарда? А чем самого Стивена заинтересовал этот проект, который выглядит настоящей авантюрой, способной негативно повлиять на его реноме уже в самом начале пути? Попробуем разобраться.

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"С первых мгновений переговоров мы поняли, что это подходящий для нас человек", — пояснил президент клуба Дэйв Кинг . Футбольный директор шотландцев Марк Аллен уверенно добавил: «Его амбиции совпадают с нашими, Стивен понимает, каковы требования и задачи у этого клуба». Тут хочется задаться вопросом — а каковы же задачи у «Рейнджерс»? Клуб находится в плачевном состоянии, наверное, в худшем за всю свою историю. По крайней мере, в этом не сомневается Мартин О'Нил: «Сейчас у „Рейнджерс“ самая худшая команда в истории. У клуба очень плохие результаты. Даже хуже — они ужасные». В последний раз чемпионами страны «джерс» становились в сезоне 2010/11, а в 2012 году из-за налоговых задолженностей и финансовых проблем были исключены из Премьершипа (высший дивизион Шотландии).

Свой путь обратно в элиту клуб из Глазго начинал с четвертой по значимости лиги страны — Третьего дивизиона, где выступали даже клубы-полупрофессионалы. «Рейнджерс» потребовалось четыре года, чтобы вернуться в Премьершип, но не более того. Сейчас «светло-синие» даже не являются второй силой в стране, о конкуренции с «Селтиком» и речи быть не может. Вторую строчку теперь занимает «Абердин», и разве что с этим клубом «Рейнджерс» может соперничать в ближайшие годы (исходя из ресурсов). Однако этого ли ждут болельщики? В соцсетях они едва не закончили вообще всё от новости о назначении Джеррарда. «О боже, я не сплю!? ***** [ничего себе], мы действительно его подписали?», — не стеснялись в сверхвосторженных выражениях фанаты. Эта новость невероятно обрадовала их, однако подобный восторг способен быстро смениться столь же бурным недовольством, стоит Джеррарду не совладать с командой уже на начальном этапе.

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Фан-база у «Рейнджерс» огромная. Чего уж говорить — на матчи Третьего дивизиона «Айброкс» собирал по 49 тысяч болельщиков (рекорд в четвертых по значимости лигах). Это может стать плюсом для Стивена, ведь рано или поздно он мечтает вывести свой родной «Ливерпуль» в должности тренера — повод начать привыкать к такому давлению уже сейчас. Но не покидает беспокойство, что он может не совладать со всем окружающим вниманием и завышенными ожиданиями. Клубу хочется сделать рывок вперед, болельщики устали от неудач, и, если не удовлетворить их желания, вся критика обрушится именно на Джеррарда.

Вообще он начал тренировать лишь в этом сезоне, взявшись за «Ливерпуль» U18. Вместе с юными мерсисайдцами он занял третье место в Премьер-лиге, оставшись позади двух «Манчестеров». В Юношеской лиге УЕФА Джеррард со своими ребятами оступились в четвертьфинале, уступив в серии пенальти «Манчестер Сити». Больше всего по работе в молодежной команде «Ливерпуля» его хвалят за прогресс футболистов. Адам Льюис , Рафа Камачо, Кёртис Джонс и Коннор Мастерсон, игравшие под его руководством, не только поднялись по ходу сезона в «Ливерпуль» U23 за свои успехи, но и попали в обойму Юргена Клоппа , а последние двое и вовсе были в заявке клуба на матчах плей-офф Лиги чемпионов и АПЛ. Это во многом негативно повлияло на команду Джеррарда — «красные» лидировали в чемпионате, но из-за ослабленного состава и травм опустились в таблице.

Кёртису Джонсу всего 17 лет. Попав в академию, он не скрывал, что является болельщиком «Арсенала», о чем не переставал упоминать на каждом углу, но Джеррард провел с ним личную беседу, после которой юный футболист сразу осознал, что означает играть в футболке с лайвербёрдом на груди, и значительно улучшил свою игровую форму. Чуть более года назад Джеррард пророчил Тренту Александр-Арнольду большое будущее, уверяя, что этот жилистый паренек громко заявит о себе на «Энфилде» и станет важным элементом команды. 26-го мая 19-летний англичанин выйдет в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против "Реала"

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Учитывая огромные финансовые сложности «Рейнджерс» (похоже, что на дорогостоящие трансферы Джеррарду рассчитывать на стоит), новый тренер клуба будет активно задействовать молодежь, а у «джерс» она очень перспективная. Состав же клуба не блещет именами — 36-летний экс-зенитовец Бруну Алвеш, воспитанник «Ливерпуля» Джордан Росситер , и неувядающий Кенни Миллер (на год старше Джеррарда). Других футболистов «Рейнджерс» узнают лишь самые отбитые фанаты шотландской лиги, которых вскоре может стать чуточку больше.

Чтобы понять всю плачевность этого «Рейнджерс», достаточно напомнить, что летом 2017 года шотландцы вылетели от люксембургского (!) клуба «Прогресс» в первом квалификационном раунде Лиги Европы (1:0; 0:2). Страшнее то, что прежде «Прогресс» ни разу не выигрывал в еврокубках, а до встречи с шотландцами лишь однажды забивал в матчах подобного уровня. В таком случае «Рейнджерс» было в пору переименовывать в фк «Регресс». Это были первые матчи «джерс» в еврокубках за шесть лет. Кажется, не такого выступления ждали на «Айброкс».

В команде на протяжении последних лет сменилось огромное количестве тренеров, наверное, только в «Палермо» в этом плане большая стабильность. С 2014 года (берем срок в 4 года — на столько рассчитан контракт Джеррарда) во главе «Рейнджерс» было семь тренеров, а последнего — Грэм Мёрти — назначали и увольняли за этот период дважды. Перед приглашением Джеррарда руководство клуба отчаянно пыталось переманить к себе Дерека Макиннеса из клуба-соперника — «Абердина», но получило отказ. Интерес к этому специалисту не случаен — президент Дэйв Кинг хотел видеть опытного тренера, приспособленного к условиям Премьершипа, способного исправить положение клуба из Глазго. К тому же, отобрать такую фигуру у конкурента — вдвойне приятно. Однако ничего не вышло, и «Рейнджерс» сразу же перевел свой взор на Стиви Джи. Удивительно, как критерии поиска тренера колеблются у боссов клуба из крайности в крайность. Этот фактор, а также постоянные смены на тренерском мостике за последние годы сильно настораживают.

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Возможно, руководство решило воспользоваться громким именем Джеррарда, что может принести дивиденды в финансовом плане, если уж не в результатах. Уже стало известно, что «Рейнджерс» планирует заработать около семи миллионов евро на размещении ценных бумаг, а также клуб получил кредит от инвесторов в 20 млн евро + 4 млн в рамках краткосрочного финансового соглашения с банкирами Close Brothers. Неплохо, учитывая, что прошло относительно немного времени после назначения нового тренера. Видимо, все идет по плану, дальше — больше.

Сотрудничество Джеррарда и «Рейнджерс» действительно всколыхнуло СМИ и общественность, на шотландский клуб (и лигу) теперь будет приковано гораздо больше внимания, а возможное приглашение в команду новых футболистов с именем лишь усилит эффект. Уже активно говорится о трансфере Мартина Шкртела из «Фенербахче» (у словака заканчивается контракт в 2019 году), возможен вариант с арендами некоторых игроков «Ливерпуля», а также приглашения свободных агентов с именем. Правда, у легенды «красных» Джона Барнса другое мнение на этот счет: «Идея, что игроки захотят идти в „Рейнджерс“ лишь потому, что там есть такой человек, как Джеррард, сегодня больше не работает». Еще он добавил, что «даже Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп или любой другой потрясающий тренер, вероятно, не справились бы сейчас с этим „Глазго Рейнджерс“.

Джеррард никогда не скрывал своего желания стать тренером, и однажды вывести в этой должности свой „Ливерпуль“. Он невероятно амбициозен. Его вполне могла устроить роль эксперта на футбольных каналах, однако Джеррард всегда стремился к большему. Уже складывается традиция, что Юрген Клопп работает в своих клубах строго семь лет. Его контракт с „Ливерпулем“ рассчитан до 2022 года, а пришел он — в 2015. Контракт Джеррарда с „Рейнджерс“ — до 2022 года. Совпадение? Наверное, да, но как же будет символично, если именно бывший капитан и икона клуба сменит столь любимого „Энфилдом“ Клоппа. И не будем забывать, что в качестве игрока у Стиви так и нет медали АПЛ, и он точно намерен это исправить, но уже на тренерском поприще. Именно поэтому Джеррард пошел в „Рейнджерс“ — чтобы быть готовым к „Ливерпулю“.

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Фабио Капелло, Рафаэля Бенитеса, »У него есть страсть к футболу и большие знания о футболе. Всему остальному можно научиться. Уверен, он уже многое узнал за последний год", — рассуждает Клопп. Стивен играл под руководством Жерара Улье Кевина Кигана , Свен-Ёрана Эрикссона и многих других больших тренеров. Он также работал с Бренданом Роджерсом , против которого отныне будет биться в дерби «Старой фирмы». «Светло-синие» не выигрывали у «Селтика» уже на протяжении 14 матчей. В последний раз «кельты» были биты в 2012 году, и Джеррарду нужно как можно раньше прервать эту ужасную серию, тогда-то болельщики уж точно поверят, что они действительно не спят.

Денис ПОПОВИЧ