Как игла и наперсток работали на Победу

Девушки-швеи в Болотном шили гимнастерки для солдат, падая от усталости на швейные машины

В 1941 году в Болотное прибыл эшелон: эвакуировали швейную фабрику из украинского города Николаева. Привезли оборудование и рабочих — человек сто. Людей разместили по квартирам. Одна из старейших работниц предприятия — жительница Болотного Анастасия Ивановна Шестакова вспоминает, что прибывшие даже не успели взять с собой личные вещи — приехали прямо с рабочих мест. Многие не знали, где их родные, и только потом, через какое-то время, находили их, а некоторые так и не нашли своих близких.

Так как специального помещения для фабрики не было, установили оборудование в универмаге, в длинном деревянном здании, где располагались хозяйственный, продовольственный и прочие магазины. За три месяца оборудование настроили, и фабрика принялась выпускать форменную одежду для бойцов. Здесь шили солдатские гимнастерки, брюки, пилотки, погоны, петлицы, чехлы для фляжек.

Красноармеец в полевой форме пехоты, 1943–1945 гг.

Как выглядели рабочие места в начале 40-х годов?

— От единого приводного ремня шла лента. Если одна машина ломалась, вставал весь цех, потому что оборудование нужно было ремонтировать, — поясняет Тамара Хомченко, директор Болотнинского районного историко-краеведческого музея. — Каждая работница отвечала за свой участок: кто-то пришивал карманы, кто-то воротник. Очень сложно было делать гульфики на мужских брюках. Так как швей не хватало, приглашали женщин из района, из сел. Некоторым девчатам, которые шли на фабрику, не было и шестнадцати лет. Те, у кого дома были швейные машинки, думали, что умеют шить, что это легко, но, когда приходили в цех, оказывалось, что таких машин они никогда не видели. Грохот стоял невероятный! Некоторые сначала даже сознание теряли, но постепенно привыкали.

Красноармеец, сухопутные войска, 1941–1943 гг.

Трудились круглосуточно, в две смены по 12 часов, без выходных. Исключения не делали даже для несовершеннолетних. В ночную смену одолевал сон, но лента не останавливалась. Случалось, утомленные девушки роняли на швейные машины головы и получали ушибы. Чтобы не засыпать, пели песни. Как бы трудно ни было, норму выработки выполняли на 200–220 процентов.

— Все материалы им поставляли, ведь это был государственный заказ для фронта, — продолжает Тамара Хомченко. — За качеством следили очень строго. Когда партия была готова, приходила приемная комиссия. Анастасия Ивановна Шестакова рассказывала, что военный брал одной рукой штанину брюк, другой рукой вторую и дергал. Если шов расходился, это был брак, и партию полностью переделывали. Очень строго следили.

Красноармеец, сухопутные войска, 1941–1943 гг.

Из заработанных средств женщины отправляли на фронт посылки с кисетами, варежками и носками. Помимо основной работы в цехе, вели подсобное хозяйство, помогали в колхозах, очищали от снега железнодорожные пути. Движение поездов не должно было останавливаться ни в метель, ни в мороз. Все для фронта, все для Победы…

Многие девушки и юноши навсегда связали свою судьбу со швейной фабрикой. В их трудовых книжках всего две записи: о принятии на работу в 1941 году и об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Первый директор Болотнинской швейной фабрики Александр Михайлович Анненков приехал из Николаева. Наладил производство и добровольцем ушел на фронт. Что с ним случилось впоследствии, неизвестно, но по его примеру биться с врагом уходили с фабрики многие ребята и девчата.

Ефрейтор в походной форме пехоты, 1941 г.

Удивительна судьба Полины Фёдоровны Ванюшиной. В 1943 году она устроилась на предприятие 14-летней девочкой. Ее долго не брали — была мала. Но Полина чувствовала себя большой, взрослой и стремилась помогать семье, фронту. Она настойчиво, изо дня в день, приходила в контору и все-таки добилась своего — ее взяли ученицей. Со временем Полина стала швеей-мотористкой и проработала на фабрике всю жизнь.

Для многих болотнинцев швейная фабрика стала вторым домом, подчеркивает Тамара Хомченко. Здесь они находили не только работу, но и друзей, а некоторые — и личное счастье. Создавали семьи. Трудились на фабрике династиями, из поколения в поколение. Так, общий трудовой стаж семьи Штаудингер составляет около 240 лет.