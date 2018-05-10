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Студенты МГТУ стали победителями в соревнованиях по дзюдо
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Студенты МГТУ стали победителями в соревнованиях по дзюдо 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
23 и 27 апреля в Майкопе состоялись чемпионат и первенство Адыгеи по дзюдо среди мужчин и женщин, посвящённые Дню Победы.
В них приняли участие и успешно выступили студенты инженерно-экономического факультета и факультета управления МГТУ — мастера спорта Сардион Липаридзе и Бислан Куиз, рассказали в пресс-службе МГТУ.
Бислан стал чемпионом в весовой категории 73 кг, Сардион занял второе место в весовой категории 90 кг, уступив первенство только нашему же выпускнику, мастеру спорта по дзюдо Владимиру Ингушеву.
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