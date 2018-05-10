Студенты МГТУ стали победителями в соревнованиях по дзюдо

23 и 27 апреля в Майкопе состоялись чемпионат и первенство Адыгеи по дзюдо среди мужчин и женщин, посвящённые Дню Победы.

В них приняли участие и успешно выступили студенты инженерно-экономического факультета и факультета управления МГТУ — мастера спорта Сардион Липаридзе и Бислан Куиз, рассказали в пресс-службе МГТУ.

Бислан стал чемпионом в весовой категории 73 кг, Сардион занял второе место в весовой категории 90 кг, уступив первенство только нашему же выпускнику, мастеру спорта по дзюдо Владимиру Ингушеву.