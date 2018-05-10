Защита от «политических педофилов». Организаторов митингов накажут за школьников

Депутаты решили защитить подростков от несанкционированных акций протеста. 10 мая в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает наказания организаторам, привлекшим несовершеннолетних к незаконным митингам. «360» пообщался с депутатами и выяснил, с чем связано такое решение и что грозит правонарушителям.

Депутаты «Единой России» предлагают наказывать организаторов несанкционированных митингов за вовлечение в них подростков. 10 мая в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Один из авторов законопроекта депутат фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко рассказал «360», что это закон против граждан, которые прививают «юридический и правовой нигилизм» детям. «Это не закон про детей, это закон про „политических педофилов“, которые пытаются использовать подростков в своих политических целях», — рассказал подчеркнул он.

Поправки в кодекс должны не допустить причинения вреда здоровью, жизни и развитию подростков. Впрочем, инициатива не коснется молодежи, а лишь участников митинга, которые эксплуатируют детей в своих целях. Подростки должны сами принимать взвешенное решение. Автор законопроекта считает, что власти не должны допустить привития молодежи наплевательского отношения к закону.

Депутаты хотят по-настоящему обеспечить права и свободы человека, при этом ни в коем случае не запрещать выражать собственное мнение. «В том числе и право на протест, но делать это нужно опять же в правовом поле — мы строим правовое государство», — уточнил депутат. Права на митинги не должны нарушать права других людей.

«Им нужен майдан»

Количество несовершеннолетних граждан на митингах увеличивается с каждым годом. По данным МВД, в прошлом году по стране было задержано 475 подростков, а только за пятое 5 мая, когда в Москве проходил митинг, задержали 223 несовершеннолетних участника акции протеста.

Мы против вовлечения в несанкционированные и незаконные акции. Эти людям нужен «майдан».

Евгений Ревенко.

Депутат рассказал, что в одном закрытом чате увидел комментарий пользователя всего за пару часов до начала акции 5 мая в Москве — он призывал «всколыхнуть» народ. «Один из пользователей — активистов агитаторов прямо пишет, что хорошо, если бы были бы жертвы, тогда это всколыхнуло бы народ, а еще лучше, если кто-то из детей. Понимаете, о чем идет речь, нужен „майдан“», — резюмировал Ревенко. Он считает основной задачей властей не допустить такой ситуации.

За вовлечение подростков в незаконные митинги, если состав не содержит уголовного преступления, организаторов могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей. Новая норма предполагает штраф нарушителю от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит уже от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических от 250 до 500 тысяч рублей. В проекте указано, что протоколы составлять будут полицейские, а рассмотрением дел займутся исключительно судья.

Справедливая поправка

Член комитета Государственной Думе по труду и социальной политике Михаил Тарасенко рассказал «360», что сейчас действительно часто используют подростков в своих целях. Люди, которые пользуются несформировавшимся мышлением детей, должны, безусловно, нести ответственность за свою деятельность.

«Такие поправки законодательству необходимо вводить, это будет абсолютно справедливо», — сообщил депутат. Тарасенко считает, что данный законопроект в первую очередь заставит задуматься не подростков, а именно тех, кто благодаря несовершеннолетним захочет решить свои задачи.

Депутат Государственной Думы Василий Власов рассказал, что, как правило, молодежь приходит на такие мероприятия именно потому что они несанкционированны. Однако он не является сторонником того, чтобы увеличивать меры наказания, связанные с несовершеннолетними: будь то санкционированные или незаконные митинги.

Лучший способ профилактики подобных явлений заключается в том, чтобы сделать доступными инструменты для созидательного выражения инициатив наших детей, в том числе и политических. Вот на этом я бы сосредоточила внимание и законодателей, и общественных институтов

«Тут нужно не наказывать организатора за то, что на их акциях участвуют несовершеннолетние, а говорить о том, что они не могут обеспечить достойную безопасность участникам 16-17 лет, которые пришли на данное мероприятие. Я думаю, надо с этой стороны подходить», — рассказал «360» депутат. Власов считает, что необходимо обеспечивать высокий уровень безопасности на таких митингах, а не запрещать подросткам их посещать.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова считает неправильным пользоваться детской искренностью в политических или каких-либо целях. «Если кто-то начинает вовлекать несовершеннолетних в незаконную деятельность, то должно последовать наказание», — сказала она «360». Однако, данный закон вызывает ряд вопросов у омбудсмена. Разграничения в ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних практически нет. Стоит вопрос и о том, как быть с 16-летним подростком, который может призвать в социальных сетях принять участие в митинге. Подобные меры должны быть более точными для правоприменения.