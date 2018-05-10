В дни проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

Россияне не смогут жарить шашлыки в городах проведения чемпионата мира по футболу — 2018 из-за особого противопожарного режима. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующий документ подписал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков . Меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах.

Во время чемпионата штрафы за несоблюдение правил повысят. Для граждан в этом случае они составят от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 400-500 тысяч.