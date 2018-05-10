Концерт в костёле. Уже несколько лет католики пытаются вернуть себе храм

Католики требуют вернуть им здание Органного зала в Красноярске , прекратить концерты, а на месте органа построить алтарь. В краевой филармонии, которой сейчас и принадлежит здание, считают, что сделать это без ущерба для инструмента невозможно.

Мир в этом споре пока не предвидится. Ведь либо верующие вновь останутся без храма, либо город потеряет дорогостоящий инструмент. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Яблоко раздора

Вернуть храм Преображения Господня в свою собственность католики пытаются уже с 90-х годов. В своё время даже письмо Папе Римскому писали. Вот и сегодня Органный зал вновь стал яблоком раздора.

«Не стоит забывать, что в 1911 году костёл был построен на пожертвования прихода, деньги собирали всей губернией. И будет честно, если здание вернётся собственникам — католической церкви . Я верю в Бога — если ему угодно, нам вернут храм. Если нет, мы смиренно будем просить дальше», — говорит настоятель прихода Дариуш Бялек.

Прихожане уверяют: концерты в алтаре оскорбляют чувства верующих. В качестве альтернативы красноярцы предлагают построить для католиков другой костёл.

Министерство культуры Красноярского края оправдывает отказ возвращать здание тем, что переместить орган сегодня просто некуда. Да и куплен он был на государственные деньги. Поддерживают такое решение и многие горожане, напоминая, что реконструкцию в 80-х делали на деньги налогоплательщиков, а значит, права на собственность у всех равные.

Раздутая проблема

За свою жизнь католический храм пережил многое. Но верующим всегда удавалось проявлять терпимость и мирно сосуществовать с другими организациями. В 80-е, во время реконструкции, было решено в зале делать акустику специально под орган. Спустя два года по спецзаказу на чешской фабрике был изготовлен уникальный инструмент. Многие до сих пор считают его чудом. В разные времена на нём играли великие музыканты: Александр Горин Людмила Камелина . С 1999 года в Органном зале постоянно работает выдающийся органист, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин

«По большому счёту, проблемы как таковой нет. Всё можно решить мирно в рамках правового поля. Чтобы передать здание религиозной общине, сначала нужно создать полноценные условия для переноса органа. Для этого необходимо найти специальное здание, как минимум, с хорошей акустикой. Насколько знаю, в 2012 году в Красноярске уже проводили экспертизу, но подходящего помещения так и не нашли. Причём перенести инструмент возможно, не повредив его. Конечно, потребуются дополнительные затраты», — комментирует Андрей Бардин.

Сегодня Органный зал одновременно служит и нашим, и вашим. Но есть опасение, что если здание передадут католической общине, то возможности проводить там концерты не будет.

В любом случае процесс передачи будет осуществляться в рамках российского законодательства. По закону дать ответ специалисты должны в течение месяца, так что судьба Органного зала решится уже в ближайшее время.