День Победы отгремел в Выборгском районе

9 мая в городе Выборге и Выборгском районе прошли торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ранним утром 9 мая на Рыночной площади началось построение праздничной колонны для торжественного шествия по проспекту Ленина к Красной площади. Здесь собрались ветераны Вооруженных сил России , военнослужащие, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, жители города и района.

В 9.40 началось шествие парадных расчетов войск Выборгского гарнизона, праздничной колонны, в которую вошли участники акции «Бессмертный полк». Выборжцы пронесли фотографии своих родственников — отцов, дедов, прадедов — прошедших через испытания Великой Отечественной войны.

В Выборге «Бессмертный полк» проходит пятый год подряд. Масштабы акции увеличились в разы. В этом году в мероприятии приняло участие 11 000 выборжцев.

На торжественный митинг на Красной площади города собрались ветераны, жители и гости Выборга, военнослужащие, участники акции «Бессмертный полк», а также представители Правительства Ленинградской области , районной администрации, депутаты.

Также собравшихся поздравили с Днем Великой Победы первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков , епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и другие.

От имени фронтовиков выступил ветеран Великой Отечественной войны, награжденный медалью за Победу над Германией , медалью за боевые заслуги, артиллерист, полковник в отставке Константин Кузьмич Батищев.

Затем на площади состоялось прохождение торжественным маршем войск Выборгского гарнизона. Показательное выступление по рукопашному бою продемонстрировала десантная рота разведывательного батальона 138-й гвардейской отдельной мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады Западного военного округа.

На площади Выборгских полков, после митинга на Красной площади, состоялась торжественная церемония возложения цветов «Ради мира на Земле».

На мероприятие пришли ветераны, военнослужащие, волонтеры, кадеты школ города, представители выборгской ветеранской организации, районной администрации, депутаты, жители и гости города.

Представитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», активист Совета молодежи города Выборга Полина Исаева отметила, что для современной молодежи 9 Мая был и остается священным днем памяти и безграничной благодарности за мирную и свободную жизнь..

Далее собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Жители мкр. Харитоновский Выборга по традиции собрались у памятника танкисту А. К. Харитонову, чтобы вместе отметить День Великой Победы. Всех собравшихся поздравил с праздником глава Выборгского района Дмитрий Никулин

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к памятнику А. К. Харитонову. Продолжилось мероприятие концертом. Звучали песни о войне в исполнении музыкальных коллективов: ансамбля «Гвардия» и ансамбля «Малиновка». Также была организована акция «Солдатская каша».

Завершились торжества фейерверком в акватории Большого ковша.