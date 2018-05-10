Министр пообещал ВСМПО инвестиции

Верхнюю Салду с ознакомительной поездкой посетил новый министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик . 25 апреля он принял участие в совещании с руководством титановой столицы, посвященном перспективам экономического развития городского округа. В частности, обсуждалось дальнейшее участие Верхней Салды в региональной программе «Комфортная городская среда».

"Мы обсудили поддержку муниципальных властей со стороны областного правительства, и наши общие усилия будут направлены именно на создание комфортных условий проживания. Все остальное у вас есть: великолепные люди, отличные специалисты, хорошие зарплаты и, что немаловажно, неплохая экология", — подчеркнул глава свердловского минэкономразвития

После совещания А. Ковальчик отправился на ВСМПО , где ему показали основные производственные площадки: цехи №№21, 22 и 54. Министр увидел в работе высокотехнологичные суперсовременные механообрабатывающие станки Cincinnati и Jobs, а также готовые титановые штамповки, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Важно сохранить такой высокий технический уровень, который сейчас демонстрирует корпорация «ВСМПО-Ависма», и не менее важно сохранить темпы инвестиций, которые за последние годы были направлены в производство. Тогда можно с уверенностью смотреть в будущее и после 2025 года, и даже после 2030-го", — отметил чиновник.