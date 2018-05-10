В волгоградской библиотеке формируют «Бессмертный полк литературных героев» 

В Волгоградской областной детской библиотеке подвели итоги регионального этапа международной акции «Бессмертный полк литературных героев» по произведениям о Великой Отечественной войне.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, более 40 школьников представили свои сочинения о подвиге и мужестве бойцов Сталинграда. Юные исследователи из Еланского, Калачевского, Руднянского, Суровикинского районов, Камышина и Волгограда признаны самыми активными участниками акции.
Первыми в электронную базу данных «Бессмертного полка литературных героев» будут внесены Василий Чуйков, Михаил Паникаха и Матвей Путилов — «Голоса Сталинграда» Мумина Каноата; Пётр Лопахин — из произведения Михаила Шолохова «Они сражались за Родину»; Гуля Королева из книги «Четвёртая высота» Елены Ильиной; Иван Синцов — «Живые и мертвые» Константина Симонова; Аксен Тимонин «Босоногий гарнизон» Виктора Дроботова; Андрей Соколов — «Судьба человека» Михаила Шолохова и других.
Напомним, акция стартовала 19 ноября 2017 года, в день, когда в Волгограде отмечалось 75-летие начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и продлится до 9 мая 2020 года, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, в связи с повышенным интересом читателей к исследовательской работе региональный этап акции продлен до 22 июня 2018 года.
Добавим, с помощью юных читателей и специалистов библиотек РФ и стран СНГ будет создана электронная база данных «Бессмертный полк литературных героев» о мужестве и подвигах солдат. Кроме того, в ней появятся герои произведений ранее неизвестных писателей.