Стали известны все 10 победителей первого полуфинала «Евровидения-2018» 

Но только живое выступление перед переполненным залом, требующее безукоризненной вокальной, психологической, хореографической и стрессо-устойчивой подготовки, могло доказать — так ли уж они хороши?! И не проявятся ли у «Евровидения»-2018 уже новые харизматические лидеры?

Впрочем, надеяться на другие откровения в первом полуфинале, увы, не пришлось. Большинство его участников предпочли исполнить довольно предсказуемые медленные или middle-tempo композиции, явно перебарщивая со страстностью интонаций и тем, что в театре называют «торговать лицом».

Из общего ряда, помимо букмекерской пятерки лидеров выделялся лишь симпатичный и улыбчивый чех Миколас Йозеф, исполнивший бодрый и раскованный фанк с элементами рокабилли Lie To Me ("Обмани меня"). И взрывной трек Stones швейцарского дуэта брата и сестры Гфеллеров Zibbz — ритмичная инди-электроника, наследующая творчеству new wave певиц 80-х Ким Уайлд Деборы Харри из Blondie, да и частично — рок-звезды Литы Форд.