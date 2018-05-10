Стали известны все 10 победителей первого полуфинала «Евровидения-2018»

Причем, именно вечером во вторник выступили артисты, считающиеся, по мнению экспертов и букмекеров, фаворитами «Евровидения-2018»: Элени Фурейра из Кипра (ей перед Первым полуфиналом предрекали победу на конкурсе), израильтянка Нетта (гипотетическое 2-е место) и представляющая Эстонию оперная певица Элина Нечаева (вначале букмекеры отдавали ей первое место, затем — второе, а утром во вторник — уже только 4-е)…

Но только живое выступление перед переполненным залом, требующее безукоризненной вокальной, психологической, хореографической и стрессо-устойчивой подготовки, могло доказать — так ли уж они хороши?! И не проявятся ли у «Евровидения»-2018 уже новые харизматические лидеры?

Впрочем, надеяться на другие откровения в первом полуфинале, увы, не пришлось. Большинство его участников предпочли исполнить довольно предсказуемые медленные или middle-tempo композиции, явно перебарщивая со страстностью интонаций и тем, что в театре называют «торговать лицом».

Притягательней и эмоциональней всех при этом спела азербайджанская джазовая и соул-певица Айсель, да и номер у нее был красивый, с эффектными декорациями и зрелищной режиссурой. Выдержанный как раз в сине-белых морских тонах, а девиз «Евровидения»-2018 как раз — «Все на борт», благо Португалия находится на берегу Атлантического океана, и всегда была страной мореплавателей, первооткрывателей новых географических мест на карте, да и пиратов….

Из общего ряда, помимо букмекерской пятерки лидеров выделялся лишь симпатичный и улыбчивый чех Миколас Йозеф, исполнивший бодрый и раскованный фанк с элементами рокабилли Lie To Me ("Обмани меня"). И взрывной трек Stones швейцарского дуэта брата и сестры Гфеллеров Zibbz — ритмичная инди-электроника, наследующая творчеству new wave певиц 80-х Ким Уайлд Деборы Харри из Blondie, да и частично — рок-звезды Литы Форд.

Впрочем, хит швейцарцев был по-продюсерски не доработан: ему не хватало энергетики, эмоциональные акценты в запеве были недостаточно точно расставлены, да и концовка показалась смазанной, вялой, не такой как требовал в целом очень выгодный для исполнения музыкальный материал.

В этот раз никто не пел тяжелый рок, и что уж и вовсе удивительно — не читал рэп. Преобладала поп-музыка.

А многие в России болели за певца по фамилии Alekseev, представлявшего Беларусь с песней Forever. На одной из репетиций он, похоже, волновался, отчего и спел не достаточно точно. Хотя был способен на многое, да и артист Никита — незаурядный, в полуфинале он исполнил свой номер прекрасно, спел на хитрой конструкции, вознесший его вверх, да и был единственным, кто успел подарить танцовщице на сцене красную розу…

Но букмекеры оценивали его все равно не очень высоко. Напрасно. Но, увы, в финал он, как и азербайджанка Айсель так и не попал… Зато все лидеры в него ожидаемо пробились. Что ж, так только интереснее.

А в итоге в финал прошли:

2. Эстония

3. Кипр