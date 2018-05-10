Уругвай намерен принять активное участие в строительстве «Морского Шелкового пути 21-го века» — президент Т. Васкес

Монтевидео, 10 мая / Синьхуа / — Уругвай придает большое значение развитию отношений с Китаем и готов принять активное участие в строительстве «Морского Шелкового пути 21-го века». Об этом в среду заявил президент страны Табаре Васкес.

Приняв верительные грамоты от посла КНР в Уругвае Ван Гана , Т. Васкес отметил, что Уругвай намерен использовать 30-ю годовщину установления дипотношений с Китаем в качестве возможности содействовать достижению новых сдвигов в развитии всеобъемлющих дружественных обменов и сотрудничества между двумя странами на благо их народов.

Ван Ган , в свою очередь, подчеркнул, что после установления в 2016 году стратегического партнерства китайско-уругвайские отношения вышли на траекторию стремительного развития. Обмены на высоком уровне учащаются, достигнуты огромные результаты в сотрудничестве в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, двусторонние связи находятся на наилучшем этапе за всю свою историю. Китайская сторона намерена совместно с уругвайской стороной прилагать усилия для выведения двустороннего стратегического партнерства на новую ступень.

Отметим, что 19 марта Ван Ган прибыл в Монтевидео, где приступил к исполнению новых служебных обязанностей. 21 марта он вручил министру иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа копию верительных грамот. —0—